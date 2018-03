Valdés recela del Wisla pese al 4-0 de ida

Barcelona, 22 ago (EFE).- El portero del Barcelona Víctor Valdés no cree que el equipo haya finiquitado la eliminatoria previa de la Liga de Campeones después del 4-0 del partido de ida y recela del Wisla Cracovia, "al que no va a ser fácil ganar" en su estadio el próximo martes.

En una entrevista concedida a la web del club catalán, Valdés recuerda las "sorpresas" desagradables que ha sufrido la afición azulgrana cuando el equipo ha vendido la piel del oso antes de cazarlo.

"Nosotros somos los primeros que no estamos nada confiados. Creo que será un partido difícil a pesar de afrontarlo con un buen resultado de la ida. Confiamos en que todo salga bien pero no será fácil ganar al Wisla", ha señalado.

Valdés ha calificado de "muy positiva en muchos sentidos" la pretemporada que ha hecho el equipo. "A nivel de resultados las cosas han ido como deseábamos. Ahora lo que queremos es entrar en la Champions ganando el partido que nos queda contra el Wisla y después ya nos centraremos en el primer partido de Liga".

Al meta de L'Hospitalet no le ha sorprendido el carácter de su nuevo técnico, el ex centrocampista azulgrana Josep Guardiola. "Los que somos de casa ya lo conocíamos como jugador y como persona y sabíamos que le gusta ganar, que conoce muy bien el club y que desea que el Barça practique un juego atractivo y, a la vez, efectivo. No sido ninguna sorpresa para mí. Él ha sido muy claro desde el principio con lo que quiere de nosotros y su trabajo está dando sus frutos".

Una de las cosas que el técnico a pedido a Valdés y al resto de porteros es que jueguen un poco más adelantados, como si ocupasen la posición de hombre libre por detrás de la defensa.

"Ello implica que tengamos que estar muy concentrados durante los 90 minutos, más incluso que antes, porque en cualquier momento tienes que hacer una salida a muchos metros del área. Esto comporta un cierto riesgo pero que creo que saldrá muy bien", ha explicado el meta catalán.

Víctor Valdés considera que, con los fichajes que el club ha hecho este verano, el Barça tiene una plantilla muy equilibrada "y el reto es conquistar de nuevo a la afición ganando títulos".

Para el portero azulgrana, jugar bien es secundario. "La base del fútbol es divertirse porque no deja de ser un juego. Pero yo lo que deseo es ganar como sea. Me da igual si me lo paso bien o no. En este club lo que vale es ganar".

Cuando Albert Jorquera reciba el alta médica, el Guardiola podrá elegir entre tres guardametas (José Manuel Pinto renovó el verano pasado). Valdés cree que esta competencia "te ayuda a no relajarte en ningún momento", por lo que el tener que pelear la titularidad con otros dos compañeros "será positivo para el equipo".

Por último, el de L'Hospitalet se ha felicitado por el hecho de que Juan Carlos Unzué siga siendo esta temporada, pese al cambio de equipo técnico, el entrenador de porteros.