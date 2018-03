Robinho reconoce que se quiere "ir al Chelsea"

Madrid, 22 ago (EFE).- Robinho rompe su silencio en una entrevista exclusiva con la Agencia EFE, en la que pide su salida del Real Madrid, equipo en el que siente ha cumplido un ciclo, y reconoce su deseo de jugar en el Chelsea, por lo que pide a la directiva madridista que acepte la oferta del club inglés.

Robinho ha dado un paso en firme para abandonar el Real Madrid. A través de una entrevista realizada en su domicilio con la Agencia EFE, hace público su deseo de marcharse al Chelsea. Tranquilo. Con un mensaje claro que transmitir, el brasileño da un paso trascendental para solicitar a su club el traspaso.

Pregunta: Se acerca el final del plazo de los fichajes y se sigue sin resolver su futuro, ¿cuál es su intención?

Respuesta: Quedarme en el Real Madrid no es mi objetivo para la próxima temporada. Respeto mucho al club, a los jugadores y principalmente a la afición, que siempre me ha tratado bien, pero no es mi objetivo. Tengo una propuesta buena para mi y para el club también, y mi objetivo la próxima temporada no es seguir en el Real Madrid.

P: ¿Cuáles son los motivos?

R: El principal es que tengo la ilusión de jugar la Liga inglesa. El Chelsea tiene una gran plantilla, un gran equipo, es una propuesta buena para mi y para el club. Tengo el objetivo de jugar allí. No tengo nada en contra del Real Madrid, estoy muy agradecido porque me ha dado muchas cosas, me ha dado una proyección muy grande, pero en este momento mi objetivo es salir del Real Madrid. Espero que se pueda resolver lo más rápido posible.

P: Habla de ilusión por jugar otra Liga pero desde muchos focos se apunta al dinero. ¿No es el aspecto económico el motivo principal?.

R: No es por dinero, simplemente porque tengo el objetivo de salir. Mi objetivo personal es ser el mejor jugador del mundo y en el Real Madrid eso no va a ser posible. Entonces, tengo el objetivo de jugar la próxima temporada en la Liga inglesa.

P: En España se habla siempre de inicios y finales de ciclos, ¿se ha acabado el de Robinho en el Real Madrid?

R: Creo que sí. He cumplido un ciclo. He jugado tres temporadas en el Real Madrid, he dado el máximo de mí. He hecho goles, he ganado dos Ligas, que no es fácil. Creo que mi etapa en el Real Madrid ha llegado al final. Espero que los directivos lleguen a un acuerdo con el Chelsea para solventar mi situación lo más rápido posible.

P: Ha habido muchos casos similares a la inversa, con el Real Madrid de protagonista. Sin ir más lejos su salida del Santos o recientemente el caso de Cristiano Ronaldo. ¿Es una razón de peso para que el club entienda su postura?

R: Ya le dije eso al presidente, a los directivos y al entrenador también, que no es mi objetivo seguir en el Real Madrid. Cada jugador tiene una personalidad, yo tengo la mía y no lo había hablado con la prensa para evitar polémicas. Ahora estoy diciendo la verdad, quiero salir, y tengo la personalidad de decir por la prensa que no tengo el objetivo de quedarme en el Real Madrid. Agradezco a la afición su cariño, a los jugadores, con los que tengo una amistad para toda la vida, pero mi objetivo la próxima temporada es jugar la Premier League.

P: Habla en todo momento de buena relación con todo el vestuario, ¿es igual de buena con Bernd Schuster?.

R: Mi relación con el entrenador y los jugadores es la mejor posible. Tuve la suerte de tener unos compañeros buenos que siempre me han tratado bien, tengo un cariño enorme por todos los jugadores, sin excepción ninguna, extranjeros y españoles. Por Schuster también. Me parece un entrenador excelente con quien nunca tuve un problema. No tengo nada malo que hablar de los jugadores ni del entrenador.

P: ¿Se negó a jugar el partido de ida de la Supercopa en Valencia?

R: No le dije al entrenador sobre el Valencia sino que quiero resolver mi situación lo más rápido posible. Quiero jugar la Premier League, tengo la cabeza allí, pero a partir del momento que el entrenador me pone a jugar lo hago al cien por cien. Primero porque llevo una camiseta, por detrás una afición que exige mucho, segundo porque en el campo es mi imagen que transmito a los demás y tercero por toda la plantilla, porque si voy flojo a un balón está perjudicando a toda la plantilla y eso no me gusta. Cuando entro para jugar lo hago a tope, unas veces me sale y otras no, pero juego a tope siempre.

P: Pide al Real Madrid que le venda, ¿cuáles son los siguientes pasos a seguir?

R: El siguiente paso es que los directivos entiendan mi situación, resolverla lo más rápido posible, pero yo voy a seguir como profesional que soy. Nunca he faltado a ningún entrenamiento del Real Madrid, he entrenado todos los días y voy a seguir haciéndolo. Sobre jugar, no sé si voy a jugar o no, principalmente porque si las cosas no me salen bien la gente puede decir que no me salen porque estoy con la cabeza allí. Para evitar ese tipo de comentario es mejor que Schuster ponga a otros jugadores.

P: Se criticó su rendimiento en la ida, ¿le perjudicó la situación que vive para rendir por debajo de su nivel?

R: Intenté dar el máximo de mí. Claro que estoy pensativo y quiero que se resuelva todo lo más rápido posible, pero cuando entro al campo me intento olvidar de todo lo que pasa fuera e intento dar el máximo.

P: Pide públicamente que el Real Madrid acepte la oferta del Chelsea y el domingo se juega la vuelta de la Supercopa. ¿Correría un riesgo si juega al poner en peligro su fichaje una posible lesión?

R: El tema de lesiones no me preocupa porque por la calle caminando también me puedo doblar el tobillo y lesionarme. Lo que me preocupa es el pensamiento de la afición, que piensen que no juego bien porque tengo la cabeza en el Chelsea. En este momento es mejor que no juegue y que resuelvan mi situación lo más rápido posible.

P: ¿Qué mensaje final deja a la afición del Real Madrid?.