Fútbol.- Jiménez, tras la lesión de Koné: "La polivalencia de la plantilla me hace pensar que no vamos a fichar"

22/08/2008 - 13:20

El entrenador del Sevilla, Manolo Jiménez, descartó hoy hacer un nuevo fichaje para sustituir a Koné, que ha sufrido la temida 'tríada', dada la "polivalencia de la plantilla" nervionense.

SEVILLA, 22 (EUROPA PRESS)

Y es que el técnico, aunque reconoce la importancia de la baja del costamarfileño, que se perderá casi toda la temporada, mantiene su fe en el grupo que dirige. "Es cierto que perdemos a un hombre importante porque ha ido de menos a más y estaba alcanzando el nivel suficiente para ser una seria alternativa a jugar arriba. Pero dentro de la polivalencia que contiene la plantilla, no vamos a tener prisa por fichar".

Por lo tanto, Jiménez se toma este asunto con calma. "A día de hoy no hemos concretado ninguna reunión de urgencia porque los jugadores que hay tienen sobrada polivalencia para cubrir la posición. No vamos a precipitarnos, no vamos a tomar decisiones a lo loco. A día de hoy la polivalencia de la plantilla me hace pensar que no vamos a firmar a nadie, porque si viene alguien tiene que ser muy concreto, que sea diferente a lo que haya y ahora cuento con cinco jugadores que pueden jugar perfectamente arriba, que son Kanouté, Luis Fabiano, Renato, Chevantón y Acosta", añadió.

No obstante, el de Arahal prefirió dejar las puertas abiertas a una eventual llegada. "Sería absurdo negar la posibilidad y luego darnos cuenta de que nos hace falta un jugador, pero tenemos dos o tres delanteros específicos y varios futbolistas que pueden ser alternativas a segunda punta o acompañantes al delantero de referencia", insistió.

Igualmente, el preparador blanquirrojo destacó la disponibilidad de delanteros del filial. "Son jugadores con proyección como Pouga --que ha entrado en convocatoria para el partido de mañana ante el Málaga--, que me recuerda mucho a Kepa en sus inicios, un delantero con unas condiciones muy claras. Si somos capaces de mejorarle un par de aspectos, podemos hablar de que tenemos un delantero con proyección de ser una alternativa seria y diferente a lo que tenemos en el primer equipo".

En cuanto a la situación personal de Koné, Jiménez aseguró que ya ha hablado con él y le ha tranquilizado, afirmándole que el dorsal nueve sigue siendo suyo. "Ha sido un frenazo en seco, porque iba a más y estaba llegando al nivel que todos esperábamos. Sólo le he dicho una cosa, que el nueve es suyo y que se ponga bien sin prisa, que le voy a respetar ese nueve; eso no quiere decir que pueda venir alguien, pero esperamos que tenga una buena progresión en su postoperatorio y vuelva lo antes posible", refirió.

Por último, Jiménez admite que la baja de Koné podría prolongarse durante unos seis meses, aunque no pierde la esperanza de que el africano esté listo antes de ese periodo. "Hay futbolistas que por su temperamento, constancia y capacidad de sufrimiento acortan los plazos... Vamos a intentar que sea lo menos posible. A Koné le ha tocado la posición más difícil de cubrir, la de lesionado... Ahora tenemos que intentar que no se sienta solo", concluyó.