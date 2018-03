Pepe sostuvo que hay sustitutos a la altura de Robinho para el domingo

Madrid, 22 ago (EFE).- El defensor portugués del Real Madrid, Pepe, afirmó que Robinho y el club deberán elegir la mejor solución para la situación del brasileño, y que hay jugadores a su altura para disputar el partido del próximo domingo ante el Valencia por la vuelta de la Supercopa.

"Pienso que hay sustitutos a la altura de Robinho, para poder ocupar tanto la banda izquierda como derecha, tenemos jugadores a la altura para hacerlo y Schuster sabe muy bien eso y espero que ponga un equipo competitivo el domingo para que salgamos vencedor", expresó el internacional portugués en rueda de prensa.

"Es una opinión de Robinho, que ha demostrado su interés de poder salir de Madrid, pero es una parte que la dirección tiene que tomar juntamente con el jugador para encontrar la mejor solución para ambos; para mí la mejor solución es que el Madrid esté bien", sentenció Pepe.

Con respecto a si el brasileño le había comunicado su decisión a la plantilla fue muy claro: "Antes de irme a la selección, Robinho estaba bien, hoy he llegado y trabajado con él, y he visto que también lo estaba, pero es una situación particular de Robinho y el club; ambos tiene que decidir lo mejor para el Madrid".

Respecto a la felicidad del brasileño en la entidad blanca y su rendimiento, el defensa portugués no dejó lugar a dudas: "Siempre ha trabajado de la misma manera y no sé si ha hablado durante el tiempo que estaba en la selección, pero hoy no sabía nada y es una decisión de Robinho".

En referencia a la posible solución y su particular visión sobre el desenlace de esta 'telenovela brasileña', Pepe sostuvo: "Robinho tiene contrato con el Madrid, pero pienso que haría mal si él se quedara en el club y quedara mal, porque sería muy malo para su carrera, que además tiene una fase clasificatoria con su selección y pienso, que en ese punto sería muy mal para Robinho"

En relación al otro caso que ha mantenido en vilo el verano madridista: Cristiano Ronaldo, su compatriota dijo: "Ya he dicho muchas veces que he hablado con Cristiano y ha dicho que quería venir para Madrid, pero es una cuestión que ahora no podemos seguir hablando sobre él porque estamos comenzando nuestra época y queremos hacerlo bien".

"Lo que hace falta son los jugadores que aquí están y tenemos que hacerlo bien para poder ayudar a ganar la Liga y muchas otras cosas más", enfatizó ante la consulta sobre la necesidad o no de fichar otro jugador si Robinho parte hacia el Chelsea.

"Tenemos que trabajar dentro del campo y honrar al máximo esta camiseta porque tiene un significado muy grande y nosotros tenemos que respetar siempre esa camiseta del Madrid que vestimos", agregó.

Sobre su parecer si el Madrid necesita sumar jugadores para esta temporada que comienza, declaró: "Es una decisión del club, porque también ha venido Rafa y entonces pienso que el Madrid tiene una plantilla muy buena y la dirección buscará lo mejor".

El lusitano también se refirió al indulto de la Federación Española, que no le permitió jugar la ida ante el Valencia en Mestalla: "Fue una decisión que ha venido después de un partido importante para nosotros pero ya he cumplido y no puedo decir más nada porque antes estaba sancionado y no pude jugar ese partido".

"Ahora me toca encarar el próximo partido con muchas ganas y determinación; pienso que no han tenido tiempo pero no veo que haya sido la decisión para dejarme fuera de ese partido; nosotros en el Madrid aceptamos".

Pepe también definió a su nuevo compañero, el holandés Van der Vaart: "Es un bellísimo jugador que tiene muchísima calidad que poco a poco se va a ir soltando en el Madrid y va a demostrar más su valor; no es fácil jugar aquí y el propio Rafa sabe de eso"

"Espero que más adelante pueda aparecer el Rafa que estaba en el Hamburgo, y pienso que ha hecho un buen partido con el Valencia y esperemos que de continuidad a su trabajo", añadió.

El portugués también hizo hincapié que se encuentra bien luego del partido que disputó en Aveiro el miércoles con su selección ante Islas Feroe: "Estoy muy bien, he caído dentro del campo cuando estábamos muy cerca del final del partido, pero ha sido una jugada normal".