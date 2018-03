Fútbol/Supercopa.- Pepe: "Tenemos que mantener la concentración e intentar empezar ganando el partido"

22/08/2008 - 14:53

El defensa portugués del Real Madrid Pepe, que se perdió el partido de ida de la Supercopa en Valencia por una sanción, afirmó hoy que en el duelo de vuelta, donde los blancos tendrán que remontar el 3-2 de Mestalla, deben "mantener la concentración e intentar empezar ganando el partido".

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

Y es que el zaguero de origen brasileño, que quitó hierro a las molestias que arrastró esta semana en la selección, ve posible la remontada: "Tenemos que tener la concentración y empezar ganando un partido ante un gran equipo, en casa tenemos la obligación de hacer las cosas bien", recordó.

Por otro lado, sobre las palabras de Robinho diciendo que se quiere marchar del Real Madrid, Pepe reconoció que el carioca "ha demostrado su voluntad de marcharse, pero es algo que tienen que decidir él junto al club, y encontrar la mejor solución para ambos".

"Antes de marcharme con la selección estaba bien y ahora también le veo bien, ha trabajado siempre de la misma manera que lo hace ahora, tiene contrato con el Real Madrid, pero hará mal en quedarse aquí si está triste", avisó.

Preguntado por su compañero de selección Cristiano Ronaldo, Pepe fue claro sobre las intenciones del jugador del Manchester United. "He dicho muchas veces que he hablado con él. Él quería venir al Real Madrid, pero no ha podido ser, por eso lo que hace falta es que los jugadores que estamos aquí trabajemos bien y ayudemos a ganar la Liga y todos los títulos".

Hasta el momento, el único fichaje es el holandés Rafael Van der Vaart al que Pepe calificó de "grandísimo jugador". "Tiene mucha calidad, y poco a poco va a seguir creciendo, no es fácil jugar en el Real Madrid y Rafael lo sabe, espero que más adelante se vea al futbolista que jugaba en el Hamburgo y que tenga continuidad", concluyó.