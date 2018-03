Schuster: "Si hay posibilidad de fichar en invierno, la aprovecharemos"

Madrid, 19 sep (EFE).- Bernd Schuster, técnico del Real Madrid, contradijo al director deportivo del club, Pedja Mijatovic, asegurando que "si hay posibilidad de fichar en invierno" la aprovecharán y, sobre la marcha del brasileño Robinho, aceptó que es "una decepción como persona".

Schuster analizó presente y futuro del Real Madrid en el canal televisivo del club, mostró su cara más humana para huir de la imagen de enfado que ofrece en algunas ruedas de prensa y, con naturalidad, trató su relación con Mijatovic, la necesidad de fichajes o el adiós de Robinho.

"Hemos dejado una plaza abierta tras la marcha de Robinho el último día y tenemos la posibilidad de fichar en invierno. Lo estamos comentando entre todos y lo tenemos todo muy claro. Si hay alguna posibilidad vamos a aprovecharla", manifestó en la línea opuesta de lo que Mijatovic dijo en el mismo estudio de televisión hace una semana.

Pese a la distancia que Schuster reconoció en los días de pretemporada en Irdning con Mijatovic, el técnico aclaró la relación que mantienen en la actualidad.

"Viendo todos los comentarios a los que nos tenemos que enfrentar, parece que no sea así, pero tenemos una relación muy buena. Yo tengo mucho contacto con él, sobre todo cuando es necesario. A veces no hace falta que hablemos mucho, pero en general, este verano hemos hablado mucho de todas las cosas que queríamos hacer. Creo que no nos ha sorprendido nada del otro".

Y volvió a mostrar su pesar por la decisión de Robinho de marcharse del club. "Para mí es una decepción que se haya marchado y sobre todo de la manera que lo ha hecho".

"En un cierto momento pensé que era recuperable, aunque tuviera la idea de marcharse, pero en las últimas semanas cambió radicalmente su actitud y se notaba que se quería ir a toda costa. La oferta del Manchester City era importante. Hicimos lo mejor, pero para mí es una decepción de Robinho como persona porque creo que nosotros le hemos tratado muy bien y lo mejor para él era quedarse".

Repasando sus recuerdos, Schuster admitió que siempre fue un gran admirador de Franz Beckenbauer. "Vivía muy cerca de Múnich y el Bayern en esa época era un equipo grande que luchaba por toda Europa. Yo comencé de libre en Alemania, era mi posición, luego me adelanté al centro del campo".

"Hace tiempo empecé a conocerle mejor, nos hicimos muy amigos y ahora estoy viendo que tenemos muchas cosas en común. En el fútbol hemos estado muy cerca, aunque él ha ganado más cosas", dijo.

También mostró su admiración por el estadio Santiago Bernabéu. "Es como estar en mi casa. Me encuentro muy cómodo. Quiero pasar más tiempo en nuestro estadio porque impresiona, primero a mí mismo, y luego a los rivales".

Y terminó mostrando su confianza en la actual plantilla para luchar por todos los títulos. "En principio todos quisimos hacer un esfuerzo especial en traer un jugador como Cristiano Ronaldo, al final no pudo ser porque no es fácil que un jugador que ha estado en un equipo importante se marche".