Los eternos rivales hispalenses quieren comenzar su escalada en la tabla

20/09/2008 - 10:55

Betis y Sevilla disputarán el domingo, coincidiendo con la tercera jornada de liga, una nueva edición del siempre interesante derbi sevillano, al que ambos equipos llegan dispuestos a ofrecer espectáculo e iniciar la escalada en la tabla, tras los interesantes refuerzos que se han incorporado a una y otra plantilla esta temporada.

Para los béticos, el choque tiene, además, el aliciente de poder igualar en la tabla al eterno rival, ya que el Sevilla, tras su apurada victoria de la pasada semana sobre el Sporting suma 4 puntos, mientras que los locales vienen de arrancar un empate en Getafe, en el que ofrecieron una buena imagen que le permitió inaugurar su casillero después de la derrota encajada en la primera jornada a manos del Recreativo.

Sin embargo, los sevillistas son claros favoritos y no sólo por su mejor inicio liguero, sino también por su mayor potencial, pese a la mala imagen dejada el jueves, en el gris triunfo europeo ante el Salzburgo, sin olvidar que el Betis se encuentra en pleno 'rodaje' por la tardía llegada de algunos de sus fichajes.

Pero este duelo hispalense tiene, además, un especial interés en los banquillos, porque el entrenador del Betis, Paco Chaparro, sabe que volver a perder con el Sevilla como ya sucedió el año pasado --cuando los blanquirrojos se impusieron con facilidad por 0-2-- minaría su credibilidad. Tampoco su colega nervionense, Manolo Jiménez, se puede permitir salir de Heliópolis sin los 3 puntos, ya que eso le daría más argumentos a sus detractores, después de que Del Nido impusiera su continuidad en el equipo.

El partido tiene, asimismo, interés en el contraste entre un Betis que todavía no ha marcado un gol, pero que parece defender bien atrás, y un Sevilla que conserva su tremenda pegada arriba, pero cuya defensa es un verdadero 'colador', como demostró un recién ascendido Sporting, al que necesitó hacer 4 goles para superarle.

En cuanto a los posibles onces iniciales, el del Betis, que sigue sufriendo la importante baja de Edu, parece claro. Así, el polivalente Arzu pasaría al eje de la zaga acompañando a Juanito, con Nélson y Fernando Vega en bandas. La principal novedad, no obstante, sería la vuelta del recuperado Mehmet Aurelio a la medular, junto con Emaná y Capi. Paralelamente, la ausencia de Edu en la zona de ataque favorecerá la permanencia como titular de Mark González, además de Sergio García y Pavone.

En el Sevilla, los problemas para Jiménez vienen de la mano de Escudé y Renato, que sigue con problemas físicos. A ello se une el flojo rendimiento de hombres como Romaric y, sobre todo, Konko, que llegó como sustituto de Alves pero cuyo rendimiento está más que lejos de ser el esperado.

Por lo tanto, lo que se puede dar por seguro es la presencia de Navas y Capel en bandas, y de Luis Fabiano y Kanouté arriba, con un centro del campo en el que Duscher, que no jugó ante el Salzburgo por sanción, formaría el pivote acompañado de un jugador, Fazio, al que el Betis se le da especialmente bien.