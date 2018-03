Real Madrid y FC Barcelona confían en vencer y convencer lejos de casa

El Real Madrid y el FC Barcelona, que han comenzado con serias dudas la presente temporada, afrontan la tercera jornada confiados en, finalmente, lograr primero vencer, pero, además, convencer, en sus partidos a domicilio en El Sardinero y El Molinón.

Los blancos suman dos triunfos sin brillantez y no exentos de críticas ante Numancia y Bate y comenzaron la temporada perdiendo en Riazor, mientras que la situación de los azulgrana es aún un poco peor con sólo un punto cosechado -ante los santanderinos- y una victoria también poco convincente en 'Champions'.

El Real Madrid va a ir midiéndose a los equipos que deje el FC Barcelona, y si ante el Numancia logró arañar los tres puntos la victoria no fue bastante para ganarse el respaldo de su público, ya que los tres tantos encajados (4-3) hicieron arreciar las críticas contra la zaga.

Ante el Bate, un rival para redimirse, el 2-0 supo a poco, y mañana les espera un adversario que sacó un punto del Camp Nou y que, en su estadio confía en dar uno susto a los blancos, aunque quizá acuse el cansancio tras el partido de la Copa de la UEFA, aunque su técnico pudo dar descanso a los más importantes ante el débil FC Honka Espoo finlandés (1-0).

Mientras, el FC Barcelona volverá a visitar El Molinón después de no hacerlo en partido oficial desde la temporada 1997-98, y lo hará con las dudas del defensa Rafa Márquez y del delantero Thierry Henry, que no se ejercitaron este viernes por una faringitis. El portero Víctor Valdés, por su parte, ya se ha recuperado de esta misma enfermedad y podrá jugar.

El Sporting de Gijón afrontará el partido necesitado de puntos, al ser el 'farolillo rojo' de la competición con cero puntos. Para conseguir sumar los tres primeros, el entrenador Manolo Preciado podría incluir en el 'once' inicial a Iván Hernández y a Andreu Guerao, en detrimento de Romano Colin y el centrocampista Míchel. El que estará con toda seguridad será el delantero croata Mate Bilic, actual 'pichichi' de la Liga con tres goles.

EL VALENCIA BUSCA LA CABEZA DE LA TABLA

Además, en Mestalla, Valencia y Osasuna, que aún no conocen la derrota en la competición liguera, intentarán refrendar con una victoria el buen inicio en la competición. Emery perderá por lesión a David Silva, que fue operado el pasado martes, y no está aún asegurada la participación de David Villa en el choque ante los 'rojillos', ya que sufrió un esguince en su tobillo izquierdo en el partido de la UEFA contra el Marítimo. Los valencianistas intentarán lograr su segunda victoria consecutiva en casa tras la lograda ante el Mallorca (3-0) en la primera jornada.

Enfrente estarán los de José Ángel Ziganda, que si bien aún no han logrado ningún triunfo en las dos jornadas que se llevan disputadas, tampoco han conseguido que nadie les doblegue, tras empatar contra Villarreal (1-1) y Mallorca (1-1) respectivamente. Las únicas bajas de Osasuna para el compromiso en Valencia serán las de Santi Ezquerro, que se lesionó la jornada pasada, y Xabier Margairaz, que última su recuperación.

Por su parte, Almería y Málaga disputarán el que será su primer encuentro en la historia de ambos clubes en Primera División, desde sus respectivas refundaciones, al que ambos llegan con sensaciones muy distintas. Y es que los locales pueden presumir de su buen comienzo de Liga, tras sumar cuatro de los seis puntos posibles hasta el momento, lo que confirma la dinámica positiva que la pasada temporada hizo a los rojiblancos acreedores al título honorífico de equipo revelación. El entrenador, Gonzalo Arconada, tendrá disponible a toda su plantilla y se prevé que repita la formación que igualó a dos goles hace una semana con el Valencia.

Por el contrario, los malaguistas sólo han sumado un punto tras perder ante el Atlético de Madrid (4-0) y empatar frente al Athletic de Bilbao (0-0), además de ser uno de los dos equipos de la categoría que aún no saben lo que es marcar. Pese a ello, el técnico, Antonio Tapia, repetirá, asimismo, el mismo once inicial de la última jornada ya que, además de la gripe que ha sufrido Apoño, los costasoleños no podrán contar con los lesionados Rossato y Salva.

DUELOS DE URGENCIAS EN SAN MAMÉS Y RIAZOR

En otro frente de la jornada, Athletic y Valladolid se las verán en San Mamés con el objetivo de arrancar la maquinaria de una vez por todas. Los de Caparrós querrán mejorar la imagen que dejaron en el primer partido liguero tras perder por 1-3 ante el Almería y conseguir el único punto de la temporada después de empatar la semana pasada (0-0) en Málaga. El Athletic contará con las bajas de Pablo Orbaiz y Joseba Garmendia, y se desconoce el once titular que alineará Caparrós ya que no dio pistas a los largo de la semana.

Por su parte, los vallisoletanos tratarán de continuar por la senda del triunfo y refrendar la victoria conseguida la semana pasada ante el Atlético de Madrid (2-1) con una nueva victoria, esta vez fuera de su estadio. Mendilíbar, que no estará en el banquillo por sanción, no podrá contar con Pedro López, también castigado, y García Calvo, Alexis e Iñaki Bea por lesión. El sueco Goitom será duda hasta última hora pero Luis Prieto podrá estar en el equipo pese al golpe que sufrió en la cabeza durante la semana.

Mejor que estos dos equipos ha empezado el Numancia, con buenas actuaciones frente a Barcelona y Real Madrid tras su regreso a la máxima categoría. Los de Kresic, con la baja de Guayre por lesión, afrontan su tercer rival de fuste en su durísimo inicio de temporada, el Villarreal. Un resultado positivo confirmaría que el buen hacer numantino no es fruto de la casualidad.

En Los Pajaritos recibirá a un equipo crecido tras sacar un punto de Old Trafford en su debut europeo. Tras comenzar su periplo liguero con un empate y una victoria, Pellegrini podría contar en su visita a Soria con el regreso del delantero italiano Giuseppe Rossi, tras superar la lesión que arrastraba. Una victoria situaría ya al conjunto castellonense en los puestos nobles de la tabla, su hábitat natural durante toda la campaña pasada.

Por último, Deportivo y Mallorca vivirán en Galicia un duelo de urgencias prematuras, marcado por los resultados irregulares de ambas entidades en este inicio de curso. Los hombres de Lotina llegan dañados por el malísimo resultado que se llevaron de Noruega (2-0) frente al Brann Bergen en Copa de la UEFA. La segunda victoria liguera sería el mejor bálsamo para que los jugadores de Lotina calmaran los ánimos de su afición.

A Coruña llegará un equipo igualmente necesitado como el Mallorca, con un puntos de seis posibles hasta el momento. Gregorio Manzano sufrirá la baja por sanción de su lateral derecho Josemi, por lo que Varela o Martí podrían saltar de inicio al césped de Riazor. El preparador no quiere relajación en su plantilla y ya ha avisado del posible efecto revulsivo que podría generar en su rival la sorprendente derrota europea.