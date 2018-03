El Atlético mide su pegada ofensiva ante el Recreativo

Agencias 20/09/2008 - 12:55 Comentarios

El Atlético de Madrid, que ha marcado doce goles en cuatro partidos, probará mañana su pegada ofensiva frente al Recreativo de Huelva, al que recibirá con las bajas del uruguayo Diego Forlán y el holandés John Heitinga, pero avalado por su regreso triunfal a la Liga de Campeones del pasado martes.

Tras la ultima derrota liguera en Valladolid (2-1), el 0-3 en el estadio Philips de Eindhoven frente al PSV ha devuelto la confianza al equipo rojiblanco, que se encontrará con un rival que también cuenta con bajas, pero que no renuncia a dar la sorpresa en el estadio Vicente Calderón, donde nunca ha ganado en Primera.



Ese campo ha sido un fortín en los dos primeros partidos oficiales de la temporada del Atlético, que ha solventado por 4-0 sus duelos ante el Schalke alemán y el Málaga y que quiere impulsarse hacia la zona alta de la clasificación con una nueva victoria ante su público.



En ese duelo no estarán el uruguayo Diego Forlán, con una rotura fibrilar en el muslo derecho, ni el holandés John Heitinga, con molestias en la rodilla. Son las dos bajas del entrenador mexicano Javier Aguirre para ese encuentro, en el que recupera al argentino Maxi Rodríguez, Mariano Pernía y Pablo Ibáñez.



El técnico presentará cinco cambios en el once, en el que entrarán el francés Gregory Coupet, en la portería; el griego Giorgios Seitaridis, en el lateral derecho; Raúl García, en el centro del campo; el argentino Maxi Rodríguez, en la banda derecha y tras cumplir sanción en Eindhoven; y el francés Florent Sinama Pongolle, sustituto de Forlán en el ataque rojiblanco.



El colombiano Luis Amaranto Perea, además, trasladará su posición al centro de la defensa, debido a la baja por lesión de Heitinga, mientras que el central Tomas Ujfalusi, el lateral izquierdo Antonio López, los centrocampistas Maniche y Simao Sabrosa y el delantero Sergio 'Kun' Agüero mantendrán la titularidad.



El atacante argentino, con cuatro goles en otros tantos partidos de esta campaña, será otra vez la referencia ofensiva del Atlético, cuatro días después de su exhibición en Eindhoven. Allí, en su debut en la fase de grupos de la Liga de Campeones, marcó dos de los tres tantos de su equipo, al que lideró hacia la victoria ante el PSV.

El Recre buscará la sorpresa



Tendrá enfrente al Recreativo de Huelva, que, pese a la baja de Beto -con lesión de pubis- y a las probables de Iago Bouzón, Javi Fuego y César Arzo, buscará la sorpresa en el estadio Vicente Calderón, donde llega tras su derrota contra el Espanyol (0-1), pero con la intención de cambiar su estadísticas en el feudo rojiblanco.



El conjunto onubense sólo ha logrado un empate en sus cuatro visitas anteriores a ese campo en Primera División, pero ya protagonizó una de las sorpresas de la primera jornada con su triunfo en el Ruiz de Lopera frente al Betis (0-1),



Para el duelo, el entrenador Manolo Zambrano recupera al delantero Javi Guerrero, que volvió a entrenar el pasado lunes tras superar la rotura de fibras que le ha mantenido de baja las dos primeras jornadas de Liga. Su vuelta a la convocatoria ha hecho que el canterano Joselito se quede en Huelva en esta ocasión.



El técnico también ha incluido en la lista a Iago Bouzón, con dolor en el abductor, y Javi Fuego y César Arzo, ambos con una contractura en el vasto interno, por lo que los tres son dudas para el partido de mañana.



Con todas estas vicisitudes, Zambrano desplaza a 19 hombres hasta la ribera del Manzanares: Riesgo, Roberto, Morris, Lamas, César Arzo, Iago Bouzón, Casado, Akalé, Camuñas, Jesús Vázquez, Adrián Colunga, Sisi, Barber, Marco Rubén, Poli, Aitor, Javi Guerrero, Javi Fuego y Pablo Oliveira.