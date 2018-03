Guardiola elogia el "tono general" de su equipo, pero pide más contundencia

Barcelona, 20 sep (EFE).- Josep Guardiola, entrenador del Barcelona, avaló hoy el "tono general" ofrecido por su equipo en los primeros partidos de la temporada, pero reconoció que espera un Barça "más contundente" en ataque y que sea capaz de conceder menos ocasiones de gol al rival porque está obligado a "empezar a ganar ya".

Satisfecho con su equipo pese a firmar un irregular arranque de temporada, con la derrota ante el Numancia (1-0) y el empate ante el Racing de Santander (1-1), Guardiola negó que su equipo viva con ansiedad, aunque reclamó a su equipo que ejerza mayor autoridad sobre el campo.

"Creo que debemos seguir en este tono, aunque en ciertas cuestiones podemos mejorar. Podemos ser más contundentes arriba y presionar más, evitar que nos hagan tantas ocasiones, jugar con calma, dominar, procurar ponernos por delante y sobre todo, ganar", analizó.

Recuperado el gol ante el Sporting de Portugal (3-1), Guardiola insistió en que su intención es "no focalizar el gol" en un sólo jugador y que el equipo intentará seguir aprovechando las llegadas de los volantes y las jugadas de estrategia.

El preparador azulgrana, que nunca ganó en Gijón como jugador, pronosticó un partido abierto, "muy distinto" al de Soria ante un equipo "atrevido, que no se cerrará, que crea ocasiones de gol pero que también las concede".

Guardiola no desveló su once inicial, aunque dejó entrever que utilizar a Andrés Iniesta por la banda izquierda, en sustitución de Henry, ausente por faringitis, es una posibilidad. "Lo que me interesa es tener a Andrés cerca del área", dijo.