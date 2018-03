El Barça se exige su primera victoria en su regreso a Gijón

Gijón-Barcelona, 20 sep (EFE).- Exigido ya por las urgencias clasificatorias, el Barcelona regresa al estadio de El Molinón, once años después de su última visita, con la necesidad de anotarse su primera victoria de la Liga para no perder comba en la tabla y cerrar los debates sobre su competitividad.

El entrenador del Sporting, Manolo Preciado, podría introducir dos cambios en el equipo titular, según lo ensayado a lo largo de la semana, con Gerard y Andreu en lugar de Colin y Míchel.

Preciado dejó entrever la posibilidad de hacer cambios para tratar de mejorar en el aspecto defensivo, que está siendo un auténtico lastre en este comienzo de liga.

Tras el partido de la pasada jornada en Sevilla, Preciado declaró que habían cometido más errores defensivos en ese partido que en toda la pasada temporada, por lo que el trabajo fundamental de la semana se centró en evitar que estos fallos se repitan.

Como es habitual en el técnico del conjunto gijonés no hay convocatoria ya que en los partidos en casa cita a toda la plantilla y no facilita el once inicial y la relación de suplentes hasta momentos antes del comienzo del encuentro.

Aunque el Barcelona no comenzaba una Liga tan mal desde 1973, acabó ganando aquella Liga precisamente en el estadio de El Molinón, a falta de cinco jornadas para el final del campeonato, dato que avala la paciencia que su entrenador, Pep Guardiola, pide al entorno del club. Convencido del potencial de su plantilla, el técnico azulgrana ha insistido en que el Barça no tardará en mejorar sus prestaciones.

Irreprochable en su actitud y en su despliegue ofensivo, al Barcelona se le censura sin embargo su inocencia y su falta de acierto: con un gol en dos partidos de Liga, incapaz de sobreponerse a rivales teóricamente inferiores, Numancia y Racing, el equipo de Guardiola llega a Gijón con la necesidad de dar un salto de calidad: debe demostrar que es capaz de traducir en gol sus numerosas oportunidades y que además de prometer buen juego, sabe ganar partidos.

Por el momento, su estilo no le ha asegurado resultados, por más que Guardiola haya insistido en la posesión del balón y trabajado la pizarra para mejorar la estrategia y el juego de posición. Su último partido, en 'Champions' ante el Sporting de Portugal (3-1), le puede servir de referencia porque el Barça mejoró allá donde más flaqueaba, en ambas áreas: demasiado inocente en defensa, demasiado difuso en ataque.

Guardiola, además, ha sorprendido en cada alineación. Si ante el Racing alineó a Sergio Busquets y Pedro, frente al Sporting de Portugal colocó a Puyol en el lateral zurdo. En El Molinón, Guardiola no contará con Henry, debido a una faringitis, por lo que podría emplear a Iniesta por la banda izquierda del ataque. En defensa, Piqué podría ser titular en detrimento de Márquez.

Alineaciones probables:

Sporting: Sergio Sánchez; Sastre o Colin, Gerard, Iván Hernández, Canella; Andreu, Matabuena, Maldonado, Carmelo; Diego Castro y Bilic.

Barcelona: Valdés; Alves, Puyol, Piqué, Abidal; Keita, Touré, Xavi; Iniesta, Messi y Eto'o.

Árbitro: Megía Dávila (Comité Madrileño).

Estadio: El Molinón.