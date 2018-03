Jiménez considera a Paco Chaparro como "un fenómeno"

Sevilla, 20 sep (EFE).- Manolo Jiménez, entrenador del Sevilla, ha mostrado su preferencia personal por su colega en el Real Betis, Paco Chaparro, al que ha calificado como "un fenómeno" y al que le desea toda la suerte del mundo "menos mañana" porque le tiene "un gran cariño".

En conferencia de prensa, requerido Jiménez por unas declaraciones de Chaparro en las que dijo que aunque no le ha ganado al Sevilla todavía como entrenador del Betis, sí lo hizo con varios de los equipos que entrenó, el preparador sevillista ha asegurado que no le molesta "nada de lo que diga porque seguro que no lo hace para ofender, porque es muy buena persona".

Sin embargo, Jiménez ha puntualizado que todos sus equipos "han cumplido con sus objetivos".

Jiménez, por otra parte, ha admitido que "el Betis ha firmado bien", por lo que considera que "lógicamente" ha debido aumentar su nivel, aunque ha subrayado que en estos momentos "no se tiene una vara de medir adecuada para saber qué nivel tiene cada uno. Para eso hay que esperar al menos diez jornadas".

Sobre el mal partido del jueves ante el Salzburgo, Manolo Jiménez considera que algo tuvo que ver el rival en esa bajada de rendimiento, porque "no es el Milán, pero sí un buen equipo que cuando te supera es por sus méritos no por deméritos del rival".

En definitiva, que para Jiménez su línea de medios es buena y ha asegurado que no la cambia "por ninguna otra".

Jiménez también ha explicado que la decisión, poco frecuente, de concentrar a los jugadores para que pasen la noche juntos en un partido que se juega en Sevilla, obedece a las exigencias del partido del jueves.