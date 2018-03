Zambrano: "No hemos tenido actitud, ni intensidad, ni criterio"

Madrid, 20 sep (EFE).- Manolo Zambrano, entrenador del Recreativo, declaró, después de la goleada recibida en el Vicente Calderón ante el Atlético de Madrid (4-0), que a su equipo le faltó "intensidad, actitud y criterio" y que deberán mejorar mucho si quieren seguir en la Primera División.

"Hemos visto un buen Atlético de Madrid y un mal Recreativo de Huelva. El Atlético no es un rival de nuestra liga, pero nosotros no podemos manejar así un partido. Un equipo que quiere estar en Primera División no puede regalar un partido de esta manera. Tenemos que corregirlo por fuerza, porque sino la cosa saldrá mal", señaló.

"Tenemos que mejorar muchísimo. Tenemos que mostrar otra cara sobre todo en el terreno de juego. No podemos mostrar tantas facilidades", añadió.