Aguirre: "No fue tan fácil como reflejó el marcador"

Madrid, 20 sep (EFE).- El mexicano Javier Aguirre, entrenador del Atlético de Madrid, aseguró hoy, tras la victoria frente al Recreativo de Huelva, que el partido "no fue tan fácil" como señaló el 4-0 final y destacó que, si su equipo encuentra un "buen equilibrio", puede "dar guerra dentro y fuera de casa".

"No fue tan fácil como reflejó el marcador, pero tenemos potencial ofensivo. Eso es cierto. Es un equipo que tiene muchas posibilidades. Si defensivamente encontramos un buen equilibrio y no cometemos errores de concentración como en Valladolid, el equipo puede dar guerra dentro y fuera de casa", afirmó en rueda de prensa.

Para él, el encuentro no fue tan fácil porque su equipo tuvo "muchas lagunas en el centro del campo, mucha distancia y a veces estuvo un poco descompensado defensivamente". "Además, los dos primeros goles fueron a balón detenido. Da la sensación de que fue un partido cómodo, pero no lo fue tanto", añadió.

"Me gusta el trato de la pelota de mi equipo, aseado, con dinámica, pero también me gusta que mis equipos sean equilibrados, que no se rompan por medio. Si encontramos ese puntito de equilibrio, podemos cada semana en casa y fuera jugar bien al fútbol", continuó.

A pesar del triunfo, el entrenador recalcó que su equipo va paso a paso. "En la jornada tres no hay candidatos de nada. En la 30 se empieza a saber para qué estamos los equipos en esta Liga", advirtió el técnico, que aseguró que su conjunto no tiene 'mal de altura'.

"No me preocupa, porque no lo tenemos nosotros. En el vestuario nadie habla de alturas. Hablamos de Getafe y nada más. Somos un equipo que entendemos que así debe ser. Vamos día a día", añadió Aguirre, "muy contento con los seis refuerzos" que han llegado al conjunto rojiblanco este verano.