La 'humillación' del Real Madrid al Barça: los cinco motivos por los que el TAS sí le dio la razón y no a los culés

El Barça se mostró altivo en el inicio del expediente

El Real Madrid aprendió de éste y otros fallos para reforzar su defensa

Josep María Bartomeu, en el extremo izquierdo, y Florentino Pérez, en el extremo derecho, en el último clásico de 2016. Imagen: EFE

Euforia blanca. Derrotismo culé. No se trata de las percepciones que dejó el útlimo clásico entre Real Madrid y Barça (aunque aquellas fueron muy parecidas), sino el poso que provocó a ambos lados del puente aéreo la resolución del TAS que permitirá a los merengues fichar en el verano de 2017 tras reducirle el castigo impuesto por FIFA, ése que también se llevo el Barça y que, en el caso de la Ciudad Condal, no lograron mermar en un posterior recurso. ¿Qué falló? ¿Cuáles son las diferencias entre uno y otro caso? Estas son los cinco motivos más llamativos de esta 'humillación' en los tribunales entre los eternos enemigos.

1.- Diligencia frente a soberbia

Cuando el Barça se enteró de que de FIFA estaba estudiándolos por este asunto, su reacción fue altiva. Bartomeu y compañía creían que llevaban razón. No tenían nada que demostrar. Nada de lo que defenderse. Su postura debía ser la de sentirse profundamente ofendidos. La de reaccionar con ira ante el organismo que rige el fútbol mundial.

Por eso, antes de que si quiera se comunicara la sanción, los culés se negaron a facilitar la documentación requerida. Tampoco apremiaron a la federación catalana para que tramitara las fichas irregulares ante la federación española como reclamaba la FIFA.

Esa postura (repetida también con casos como la demanda del Caso Neymar 1 o la del Caso Neymar 2, esa de no abrir la puerta y facilitar la información que se le solicita) provocó que los culés no atendieran al principio de legalidad, ése que fija que en la apertura de un expediente se apercibe antes de sancionar precisamente para tratar de subsanar una infracción.

El Real Madrid (quizá usando el antecedente del Barça), apenas supo de la investigación de FIFA, puso manos a la obra para solucionar la posible situación irregular que le acusaban. Apretó a la federación madrileña para que tramitaran las fichas de sus chicos ante la española y respondió a todas las peticiones de FIFA en los 90 días que le dio el organismo.

2.- Un juez y no tres

Uno de los aspectos en los que incidió el despacho catalán Pintó encargado de llevar el caso del Real Madrid fue el de negociar con FIFA que el caso de los blancos lo resolviera en el TAS un sólo juez único. Lo consiguió. Michele Bernasconi, magistrado suizo, fue finalmente el encargado de decidir sobre esta cuestión.

En el caso del Barça, sin embargo, el club no presionó para cambiar la fórmula de un panel de tres jueces para resolver el asunto ante el TAS. La jugada es clave porque, según el Real Madrid, era más fácil convencer a un solo juez que a tres. visto lo visto del resultado, parece que la fórmula también ayudó a la resolución favorable del Real Madrid.

3.- Reducción de los casos graves

El expediente abierto por FIFA en el caso del Real Madrid hablaba de 39 supuestas irregularidades de las cuales nueve entendía el organismo que eran muy graves.

El Real Madrid se empeñó en demostrar que esos nueve casos no eran tan graves como afirmaba la sentencia inicial.Que podía demostrar claramente que se trataban de fichajes echos sin despojar a los menores de su familia o desprotegerlos. Y así fue. Cuenta la Cadena Cope que lo consiguió hasta reducirlo en sólo un caso grave. La diferencia es notable y por eso el TAS entiende que la sanción no puede ser igual. Que debe reducirse.

4.- El testimonio de Takuhiro Nakai

Takuhiro Nakai es un niño japonés perteneciente al infantil A del Real Madrid. Llegó a la capital en 2013 procedente de su país natal. Aterrizó sólo con su madre, separada del padre desde hacía algún tiempo. La normativa FIFA establece que un niño de padres separados no puede ser fichado y trasladado a otro país porque eso podría romper el vínculo entre el chaval y uno de los progenitores. Cuenta ABC que el Real Madrid se llevó a la madre de Takuhiro a la vista en la que presentó su recurso ante el TAS.

La mujer explicó que esa norma de FIFA era, en verdad, un impedimento para cumplir el sueño del muchacho. Que la familia vio con buenos ojos el desplazamiento y que con ella a su lado, al chico no le ha faltado de nada, en parte, porque el Real Madrid ayudó a que así fuera. El testimonio conveció al TAS de que este caso no podía considerarse grave y que la normativa de FIFA tenía lagunas importantes.

5.- El Real Madrid no es un negocio

Este último caso, el de Takuhiro Nakai, demostró al TAS que el Real Madrid no trata de hacer negocio. Es decir, que no pretende explotar a los muchachos con el consabido riesgo de desarraigo de su familia o abandono posterior si su rendimiento no es adecuado.

Estos aspectos son algunos de los que FIFA quiere impedir con su normativa sobre traspaso de menores. Con argumentos como éste u otros similares, el club dejó claro al juez que sus intenciones no son, ni mucho menos, aquellas por las que FIFA fija sanción.