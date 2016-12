Simeone: "A mí me gustaría tener lo mejor, pero posiblemente no puedo"

21/12/2016 - 14:45

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, reconoció que le gustaría "tener lo mejor pero, posiblemente no" puede, asegurando que los técnicos tienen "que potenciar a los futbolistas, mejorarlos, que el jugador rinda mejor por las características que tiene".

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

"A mí me gustaría tener lo mejor pero, posiblemente no puedo, me tengo que acomodar a lo que tengo. Lo que tenemos que hacer es potenciar a los futbolistas, mejorarlos, que el jugador rinda mejor por las características que tiene. El entrenador que tiene la idea es mucho más importante que el entrenador que no la tiene, pero no me gustan los que se gustan", declaró el 'Cholo' en una entrevista concedida a beIN Sports.

Sobre la situación del equipo en LaLiga, resaltó que "el equipo está compitiendo bien". "Seguramente estamos cometiendo errores que nos están costando demasiado, pero tiene una situación muy buena el equipo, tiene una respuesta al reinventarse continuamente y al salir de situaciones difíciles que está preparado para volver a mejorar", prosiguió.

En este sentido, el argentino dijo que está claro que en Liga de Campeones los resultados les "han acompañado". "En Europa el juego ha sido bastante regular y en LaLiga es real también que los rivales nos vienen conociendo de tantos años jugando similarmente y esto les posiciona en un lugar donde nos crean dificultades", manifestó.

"Obviamente tanto con la Real Sociedad, el Villarreal, con el Sevilla hubo episodios que nos pudieron haber acomodado en el partido y no pasó, no quiere decir que a partir del gol de ellos todo haya sido bueno o malo, pero sí que esos detalles te acomodan hacia un lado o hacia el otro el partido", continuó el laureado técnico rojiblanco.

Además, Simeone aseguró que "las características de los futbolistas hacen a los equipos". "Yo voy detrás de cada jugador individualmente para potenciarlo y que, al mismo tiempo, potencien al grupo y al equipo. Creo que la presencia de Carrasco, la ayuda de Gaitán, la de Gameiro y la de Koke alternable en el medio nos han variado las características de otros futbolistas que teníamos que éramos mucho más directos, mucho más potentes ofensivamente y eso lleva un tiempo, a veces te exige resultado", confesó.

"Entonces, primero el resultado, la búsqueda de lo que queremos y, cuando se pueda, vamos metiéndole lo que creemos que le puede servir al equipo ofensivamente porque tiene armas: tiene a Correa, tiene a Carrasco, tiene a Gameiro pero lo mejor son los equilibrios", puntualizó.

Por otra parte, el sudamericano cree que "el Bayern, Madrid y Barça tienen jugadores tan determinantes que terminan resolviendo los partidos". "Creo que nosotros esta situación la tenemos alternada y buscamos equilibrar lo que más convenga para sumar puntos, que de esto se trata, en la Liga sobre todo", expresó Simeone.

"YO SOY LA CABEZA DE UN GRUPO IMPORTANTE"

El argentino señaló a su vez que es "la cabeza de un grupo importante". "Eso nos generó en base al trabajo y con la ayuda de los futbolistas. Yo los conocí con 26-27 y, hoy ves que siguen empujando, que a Diego le duele la rodilla y sigue, a Fernando (Torres) le duele la rodilla y sigue entrenando, y no juega y es el primero que sigue entrenando. Son cosas de mucha nobleza por parte de los tipos. Ante tanta nobleza ojalá que pueda seguir eligiendo lo mejor para el equipo y también sea lo mejor para el club", argumentó.

"Yo creo que es una suma de cosas, de situaciones que te sientes identificado. Yo me siento identificado con el club, con los futbolistas, y después de sostener a futbolistas por muchos años que han sustentado esa figura simbólica que es Simeone, pero que sin todo eso no podría", añadió.

El exfutbolista también habló sobre la forma de transmitir la emoción a sus jugadores. "Creo que en el lugar que estoy siempre trato de recurrir a cualquier situación que vea que pueda despertar emoción en los chicos y de cualquier cosa me puedo agarrar porque considero que la emoción no solo la tenemos adentro y, está claro que, a través de cómo me sientan a mí, ellos van a seguir respondiendo a lo que hemos respondido estos 5 años", subrayó.

"Yo creo que estos chicos son 5 años que me han dado el corazón, la vida y todo lo que conlleva el trabajo que llevamos haciendo y no tengo duda de que la respuesta es tan porque yo los veo correr, los veo entrenar", apuntó.

Simeone también habló sobre la afición rojiblanca. "Los jugadores no tienen noción de la energía que tiene la gente. Las situaciones que van pasando en el campo son importantes para que ellos puedan transmitir más cosas. Pero muchas veces, en los estadios, la onda negativa de la gente baja también. Y lo ves en los equipos que están peleando en este mismo campeonato", señaló.

"El gol no llega, pero llega porque cree que la gente va a llegar, y no por el juego, es un poco tonto, pero es una realidad de energía que no tengo ninguna duda de que existe, y existe en los campos más fuertes porque la gente, cuando sus equipo está bien, animan, pero cuando está mal empieza a transmitir un ruido. Ellos empujan de una manera que nos llevan a rendir mucho más de lo que podemos, explicó.

Por otra parte, Simeone afirmó que "en las segundas vueltas de los torneos todos juegan a ganar: los de abajo, los del medio y los de arriba". "Yo veo las segundas vueltas de los torneos, no son iguales que la primera, en la primera todos juegan a jugar, que quieren ganar claro", dijo.

Simeone señaló que la frase de jugar para ganar o para gustar "es discutible". "Muchos juegan para jugar bien porque consecuentemente te hace ganar, buscando los mejores caminos, más cortos, dentro de las características que vos tengas para poder ganar que te acerca jugar bien ganar", prosiguió.

"Pero si no volvemos al gustar de vos, para que eso suceda y veas lo que vos quieras ver cuando posiblemente los que están en campo no pueden dar, entonces, ahí es cuando empieza la discusión en gustarse, en jugar bien o en jugar para ganar", sostuvo.

"ME SIENTO TRANQUILO CON LOS MOMENTOS DE DIFICULTAD"

Sobre los momentos de crisis, el técnico rojiblanco considera que "fortalecen". "Siempre cuento lo mismo, cuando vienen momentos de dificultad me siento tranquilo porque creo que no es momento de moverme demasiado. Hay que estar más tranquilo", manifestó.

"Considero que cuando hay una situación particular de momentos de dificultad o tensión, lo mejor es la tranquilidad, leer bien los movimientos a hacer. Cuando mucha gente se pone nerviosa, el camino no se resuelve por ponerse nervioso, se resuelve por encontrar soluciones y se encuentran mejor en la tranquilidad", detalló.

"Por más que quieras ganar, no vas a ganar porque quieras ganar, va a ser la consecuencia de una búsqueda. Por mis características, ya de por vida, siempre que hubo una situación compleja, estoy fuerte, estoy tranquilo y estoy bien", incidió.

"AÚN TENGO MUCHO QUE MEJORAR"

En su faceta como técnico, Simeone alabó la figura de su compatriotas Marcelo Bielsa. "A nivel de campo, Bielsa es de los que entrenadores que mejor me han entrando con mucha claridad de conceptos de lo que él quería", explicó, además de asegurar que Alfio Basile "fue de los entrenadores que más sentía cuando le escuchaba hablar".

Sobre su futuro en la selección argentina, Simeone declaró que "la vida son momentos". "Mi momento hoy es aquí, de la forma en la cual me involucré a este club. Yo cuando llegué insistí en ser un equipo molesto, que cuando jueguen contra el Atlético les moleste y creo que lo hemos logrado", subrayó.

"En todo este tiempo, me coge en un momento de mi carrera donde no es el momento para mi pensamiento la Selección. Creo que aún tengo mucho que mejorar, creo que el lugar ese no es para la necesidad que tengo naturalmente" concluyó.