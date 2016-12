A Las Palmas le toca la 'lotería' del mercado invernal: Jesé dice sí a su oferta

Ahora ya sólo falta el acuerdo con el PSG

Los galos quieren que Las Palmas abonen su elevado salario

Jesé, en un partido con el Real Madrid. Imagen: EFE

Jesé Rodríguez, delantero del Paris Saint-Germain (PSG) ha aceptado la propuesta de Las Palmas para regresar a la Liga española en el mercado invernal que se abre el 1 de enero. Para que el ex del Real Madrid acabe luciendo la elástica amarilla ya sólo falta el acuerdo entre canarios y parisinos.

Según informa la Cadena Ser, la propuesta de Las Palmas es la única que le atrae de las ofertas que ya se han puesto en la mesa ante el escaso protagonismo que está teniendo en el equipo de Unai Emery.

El principal escollo que existe para ver a Jesé goleando de nuevo en España es el elevado salario que percibe. En el PSG está cobrando unos emolumentos mayores que los que tenía en Madrid, una cifra que no está al alcance de muchos equipos y que supondría una enorme carga para Las Palmas. El PSG parece, por ahora, no estar muy dispuesto a dejar salir al jugador si no es a cambio de que su nuevo equipo pague su salario.