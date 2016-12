Problemas para James: su devaluación pone en peligro su salida del Real Madrid

Su bajada de valor complica mucho el panorama del '10'

James Rodríguez, en el partido contra el Borussia. Imagen: EFE.

James Rodríguez fue claro tras la final del Mundialito: hay opciones de una salida del Real Madrid, ya sea en invierno o bien en verano. El colombiano, bajo la lupa por sus pocos minutos en el césped, tendría un problema a la hora de marcharse. Ya no tiene el valor de antes.

El último año y medio le ha pasado factura a James, que ha bajado su valor en el mercado de fichajes. El problema viene en que lo piensan los clubes que andan detrás suya y que, por lo tanto, ven improbable pagar cantidades de 70 millones de euros o más por un futbolista que en este momento no los vale.

El Chelsea se ha interesado en el '10', tal y como ha recogido hoy la prensa inglesa. No obstante, esto no es ni mucho menos definitivo, ya que desde el club 'blue' no se plantea en ningún momento pagar 70 millones porque piensan que no los vale.

Esto encaja con lo publicado esta semana acerca del tremendo enfado de Jorge Mendes al ver los escasos resultados del jugador con su 'rajada' en Japón. Acelerar los plazos no vendrá bien al mediapunta, cuya ansiedad es conocida por todos los clubes y será usada como arma en posibles negociaciones.

El plazo de una semana que se concedió el jugador casi acaba de empezar, pero sus bazas se van agotando. Salvo milagro o cambio de parecer en la directiva, James está en problemas: le esperan seis meses en la capital de España por mucho que eso le duela.