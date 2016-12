El traslado del Atlético a La Peineta crea un choque Comunidad-Ayuntamiento: "Ponen palos en las ruedas"

El Ayuntamiento critica el bloqueo de la Comunidad de Madrid

"Con la Comunidad nunca se sabe", aseguran en el Consistorio

Manuela Carmena, junto a Cristina Cifuentes en una fotografía de archivo. Imagen: EFE.

La Comunidad de Madrid rechazó el expediente de modificación parcial del Plan General para la cesión de los terrenos de La Peineta al Atlético de Madrid. Lo hacía por errores en su elaboración, un extremo que el Ayuntamiento de Madrid ha salido rápidamente a desdramatizar...y de paso, ha servido de pretexto para lanzar un 'dardo' al Ejecutivo de Cristina Cifuentes.

El delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, ha sido el encargado de dar una rueda de prensa en la que ha anunciado que el viernes habrá Pleno extraordinario para subsanar lo que ha calificado como un "error material que no es de cálculo sino de transcripción" que aparece en ocho folios de los más de 3.000 que tiene el documento. Calvo no ha tardado en exponer el enfado del Consistorio que dirige Manuela Carmena.

Ha asegurado no entender "las trabas y pegas" de la Comunidad. El error fue detectado por el Ayuntamiento el pasado 2 de diciembre. Entonces emitieron un documento de subsanación de errores, adjunto al expediente. "La Comunidad podía perfectamente admitir el documento en la comisión de Urbanismo y subsanar los errores, como se ha hecho habitualmente. Ellos sabrán por qué no lo han hecho. No entendemos que pongan palos en las ruedas", ha lanzado.

El área de Desarrollo Urbano Sostenible ha explicación que en la propia diligencia de error, el Ayuntamiento indica que, de no considerar oportuno incluir esta diligencia de manera directa en el expediente, que fuera el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid quien, en el momento de la aprobación definitiva, corrigiera los errores de transcripción detectados en los folios afectados del documento aprobado provisionalmente por el Consistorio.

Calvo ha destacado que los plazos del traslado a La Peineta "se pueden mantener". Sobre si esperan más trabas por el Gobierno regional, el delegado no está seguro. "Con la Comunidad nunca se sabe, esperamos que no y podamos desbloquear esta situación cuanto antes", ha terminado.