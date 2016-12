Quique Sánchez Flores: "La eliminación nos decepciona, estábamos avisados"

Cornellà de Llobregat (Barcelona), 22 dic (EFE).- El entrenador del Espanyol, Quique Sánchez Flores, ha explicado tras ser eliminado por el Alcorcón de la Copa del Rey en Cornellà-El Prat que "nos decepciona, estábamos avisados porque ya habían caído equipos de Primera".

Cuestionado por si este resultado era el primer pequeño fracaso de la era Quique Sánchez Flores, el preparador ha explicado que este Espanyol "es un proyecto, no es algo particular". "Todos somos responsables. Estamos todos comprometidos en lo bueno y en lo malo. Queríamos seguir y hemos puesto el mejor equipo posible", ha dicho.

El madrileño, en este sentido, ha reconocido que su bloque no estuvo fino. "No encontramos soluciones para evitar los penaltis. No estuvimos frescos con la pelota ni tuvimos las ideas necesarias para crear. El partido se enredó. No me gusta llegar a las penas máximas porque la suerte está muy dividida", ha comentado.

Quique ha aseverado que la eliminatoria, en su conjunto, "no fue lo bastante buena para pasar". Ahora, el vestuario, según el entrenador, debe centrarse en la Liga: "Tenemos que focalizarnos en lo que nos queda, no podemos lamentarnos mucho más y debemos pensar en el siguiente objetivo".

Por otra parte, el preparador ha criticado la actitud del punta Álvaro Vázquez, que se ha ido a los vestuarios después de que el equipo agotara el tercer cambio: "Se equivocó. No hay margen para decisiones individuales. Nos toca liderar un proyecto en el que hay una seriedad, una conducta y una forma de comportarse".

El técnico ha mantenido que si un futbolista se salta este código "no está". "Ha perdido perdón y esto está fantástico, pero no. Tiene que recapacitar", ha dicho. En este sentido, Quique ha comentado que se aplicará el reglamento interno. "No hay tema Álvaro. Cuando pasa algo lo sacamos del cajón, lo aplicamos y ya está", ha apostillado.