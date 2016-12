Cinco años de 'cholismo' en diez frases

Madrid, 23 dic (EFE).- Diez frases del entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo 'Cholo' Simeone, durante sus cinco años como técnico del club madrileño, que se cumplen hoy:

1. "Sé la exigencia que tiene el Atlético. No me asusta, me entusiasma como todas las situaciones que generan desafíos. Esta es una más (...) Nos gusta un equipo agresivo, un equipo fuerte, aguerrido, contragolpeador. Lo que nos llevó a los atléticos a identificarnos con esta gloriosa camiseta", dijo en su presentación como entrenador rojiblanco, el 27 de diciembre de 2011.

2. "Los jugadores lo tienen claro. El jugador sabe que depende siempre del partido que viene, que todo lo que pasó, sea bueno o malo, queda atrás y que siempre se tomará en consideración lo que uno va a hacer. El camino está marcado y es partido a partido", en una rueda de prensa el 26 de enero de 2012 en la Ciudad Deportiva de Majadahonda, tras ganar a la Real Sociedad.

3. "Es una situación personalmente muy fuerte por todo lo que quiero al club, por todo lo que me jugaba, la afición esperaba esto de mí, así que me pone feliz. Me siento feliz de entregar al Atlético de Madrid un nuevo campeonato como entrenador", afirmó tras ganar su primer título, la Liga Europa de 2012 por 3-0 ante el Athletic Club, el 9 de mayo de 2012 en Bucarest (Rumanía).

4. "Lo que más contento me pone es que mañana habrá un montón de pibes con la camiseta del Atlético en Madrid", después de derrotar al Chelsea inglés en la final de la Supercopa de Europa, por 1-4, el 31 de agosto de 2012 en Mónaco.

5. "Ganar en el Bernabéu una nueva final, empezando perdiendo y contra un equipo súper poderoso habla maravillas de este equipo. Hoy será inolvidable en el tiempo. En los años se recordará por mucho tiempo una victoria de esta forma", afirmó después del título de la Copa del Rey contra el Real Madrid en el Bernabéu (1-2), el 18 de mayo de 2013.

6. "No es solamente una Liga: muchachos, mujeres, es algo más importante lo que les transmiten estos jugadores. Que si se cree y se trabaja, se puede. Así que arriba todos", dijo en la celebración del título de Liga en la fuente de Neptuno en Madrid, el 18 de mayo de 2014.

7. "Hoy el partido no merece una lágrima, porque cuando uno da todo hay que tener la cabeza arriba (...) Hoy nos tocó la parte de la derrota, pero con la tranquilidad de haber dado todo. El equipo respondió. Eso nos engrandece y a prepararnos para seguir compitiendo. Los demás ya saben que el Atlético compite", declaró después de la derrota en la final de la Liga de Campeones ante el Real Madrid (4-1), el 24 de mayo de 2014 en Lisboa (Portugal).

8. "Me encanta tener 113 años de historia en la espalda. Me encanta", aseguró el 27 de mayo de 2016, un día antes de la final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid en Milán (Italia).

9. "¿Qué le digo a la gente? Que la única manera de seguir insistiendo es trabajando. Es un momento para pensar de parte mía. Y en este momento estoy", declaró tras la final de la Liga de Campeones perdida en los penaltis contra el Real Madrid en Milán, el 28 de mayo de 2016.

10. "Tengo contrato y mi ilusión siempre es hacer lo mejor para el equipo, para el club... La verdad que me da la sensación que uno siempre tiene que estar tratando de contarle a la gente cosas que se suenen lindas; 'me voy a quedar, voy a estar...' A la gente le digo que yo vivo el partido a partido desde que llegué hace cinco años y no voy a cambiar", afirmó en rueda de prensa el 16 de diciembre de 2016 sobre su futuro.