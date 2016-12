Guardiola no da días libres para concentrarse en el 'Boxing Day'

23/12/2016 - 17:49

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, no dará ningún día libre a sus jugadores, pese a que caigan en festividades navideñas, para concentrarse en la visita al Hull City en el tradicional 'Boxing Day' de la Premier League inglesa de este lunes.

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El catalán reconoció en rueda de prensa que ha consultado con los más veteranos como negociar estos días festivos, pero que van a entrenar "este sábado y el domingo". "El domingo por la tarde viajaremos en autobús a Hull City, jugaremos el 26 y regresaremos. Prepararemos este partido como si no fuese en época navideña", admitió.

"Hablé con David Silva y con otros jugadores, y me dieron buenos consejos sobre lo que significar jugar en el 'Boxing Day' en Hull City", añadió el de Santpedor, que no se fía de la posición en la tabla de su rival, colista.

En este sentido, apeló a la igualdad en la Premier. "Lo que he aprendido en lo poco que llevo aquí es que la diferencia entre los diez primeros y los diez últimos no es tan grande. El Hull empezó bastante bien y su situación ahora está claro que no es buena, pero he visto muchos partidos y son un equipo especial", argumentó.