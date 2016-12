El Málaga hace oficial la dimisión de Juande Ramos

El entrenador y el club se desvinculan

El hasta ahora entrenador del Málaga, Juande Ramos. Imagen: Málaga CF

El Málaga CF ha hecho oficial la dimisión de su entrenador Juande Ramos, algo que se esperaba después de que hace unos días el jeque y dueño del club, Abdullah ben Nasser Al Thani, escribiera en Twitter su "comprensión a la decisión".

El Málaga ha informado que "Juande Ramos y el club han resuelto de manera amistosa el contrato que unía a ambas partes -por esta temporada y dos más- y han rubricado en el día de hoy el acuerdo".

El entrenador ciudadrealeño ha agradecido "el apoyo recibido" así como "el respeto" a la decisión de dimitir. Según ha indicado Juande Ramos en una carta, "la crispación de los últimos encuentros no ayuda al equipo". Explica que decide desligarse del club debido a "una situación que me incomoda y no me satisface".

Después de llegar al equipo malacitano "con muchas esperanzas", afirma que sigue creyendo "que este equipo tiene muchas posibilidades para seguir creciendo y llegar al objetivo inicial".

Juande Ramos se marcha del Málaga dejando al club undécimo con 21 puntos, a tres jornadas de que concluya la primera vuelta. El club deberá buscar un sustituto, aunque se desconocen posibles nombres por el momento.