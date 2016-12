Nasri, envuelto en un escándalo sexual el día de los Santos Inocentes

Samir Nasri, jugador del Sevilla, ha sufrido esta madrugada un hackeo de su cuenta de Twitter. Sin venir a cuento, el futbolista francés empezó a escribir cómo contrató servicios sexuales en la misma clínica en la que recibió un tratamiento vitamínico. Todas las miradas apuntan a su exnovia, que ya le ha acusado en alguna ocasión de haberle sido infiel.

La clínica subía una foto de una de sus enfermeras con Nasri con un mensaje que decía lo siguiente: "Hemos provisto a Nasri con una carga de Immunity IV Drip para mantenerlo hidratado y al máximo de salud durante su ocupada temporada con el Sevilla FC".

We provided @SamNasri19 a concierge Immunity IV Drip to keep him hydrated & in top health during his busy soccer season with @SevillaFC 💧💯 pic.twitter.com/bfDNeM5vQu