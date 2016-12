Los cinco deberes sin hacer de Zidane después de las Navidades

Zidane reunió a la plantilla del Real Madrid en Valdebebas este martes

Esta martes por la tarde, Zidane reunió a la plantilla del Real Madrid en Valdebebas después de las vacaciones de Navidad. El técnico tiene varias tareas pendientes que solucionar antes de ponerse a pensar en cualquier otra cosa: la renovación o no renovación de Pepe, el culebrón con James, si cuenta o no con Isco y si se decanta por Benzema o por Morata, según recoge As.

Pepe

El primer tema a tratar es saber si va a contar con los servicios de Pepe para la temporada que viene. El central quiere renovar por dos años, pero el Real Madrid solo le ofrece uno con posibilidad de otro según los resultados debido a que dentro de poco cumplirá los 34 años.

La dedicación de Pepe en el Real Madrid ha sido innegable, pero la oferta que le llega desde China, en el equipo de Pellegrini, es irresistible. Le ofrecen 10 millones de euros netos, más del doble de lo que cobra en su actual equipo.

James

Por otro lado, Zidane tiene que solucionar el culebrón del año. ¿Se queda James o se va? Méndes, su representante, contó hace unos días que su intención era quedarse en el Real Madrid, pero su bajo rendimiento no convence al entrenador y cada vez tiene menos oportunidades. Alguna novia le ha salido. Y él lleva meses diciendo que se quiere ir ante los medios (aunque el último mensaje enviado a sus compañeros haya sido que quiere quedarse por lo menos hasta el final de temporada).

Isco

Otro tema a tratar es el de Isco. Su contrato expira en próximas fechas y su permanencia aún no está atada. El jugador quiere más minutos y a Zidane parece que le cuesta dárselos, por lo que si le sale alguna oferta que le llame la atención, podría dejar el Real Madrid.

Benzema

Zidane tiene ante sí un escenario incómodo. Benzema es una de sus debilidades y su calidad es incuestionable, pero le ha costado arrancar, lo que tampoco resulta especialmente novedoso. Por detrás viene pisando fuerte Morata.

Morata

Y Morata, junto a Benzema y la búsqueda del eterno 9, es otro de los problemas clave. Como hemos dicho anterioremente, a Zidane le gusta mucho Benzema, pero Morata no llegó para ser suplente. Los datos le respaldan: ha participado en un gol cada poco más de 71 minutos, mientras que Benzema lo ha hecho cada poco más de 101.