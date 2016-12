El Real Madrid celebra la tradicional comida de Navidad con toda la plantilla

Como cada año, el Real Madrid ha celebrado este viernes, un día antes de que acabe el año, la tradicional comida de Navidad del club. Los jugadores de la primera plantilla junto con los integrantes del equipo madridista de baloncesto compartieron mesa con sus mejores galas.

El ágape navideño del Real Madrid estuvo presidido por su presidente, Florentino Pérez. A su derecha e izquierda se sentaron en la mesa principal los entrenadores de fútbol y baloncesto, Zinedine Zidane y Pablo Laso, respectivamente. En la misma mesa se sentaron los capitanes de ambos equipos, Sergio Ramos y Felipe Reyes.

La comida comenzó a las tres de la tarde. Al estadio Santiago Bernabéu, donde ha tenido lugar, fueron llegando los jugadores poco a poco antes de la hora.

Look 🎩 y escenario🏆 de gala para nuestra comida de Navidad./Smart look 🎩 & gala setting 🏆 for our Christmas lunch. @realmadrid @rmbaloncesto pic.twitter.com/9Q38X4aOBN