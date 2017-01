La rajada de Ibrahimovic: "Les he hecho comerse sus pelotas"

El sueco carga contra los medios tras las críticas recibidas

Suma 17 goles en 27 partidos con el Manchester United

Ibrahimovic, en un partido con el United. Imagen: Reuters.

Zlatan Ibrahimovic sacó, de nuevo, su lado más irreverente para lanzar un mensaje a los que le criticaron por sus primeros partidos con el Manchester United. El sueco, ya consolidado con los 'red devils', cargó con gran dureza contra los medios.

"Me da mucha energía, creedme. Me da mucha fuerza porque a ellos les pagan por decir mierda y a mí me pagan por jugar con los pies, es lo que me hace disfrutar (...) Llegué a la Premier League y todos pensaban que no haría nada, pero como siempre, les he hecho comerse sus pelotas", aseguraba el delantero tras la victoria de su equipo ante el Middlesbrough.

La trayectoria de Ibrahimovic, a sus 35 años, es más que destacable. Acumula 17 goles en 27 partidos y, poco a poco, lidera a un United que va remontando en la Premier League, ganando en buenas sensaciones. En el partido ante el Middlesbrogh, no metió un gol pero sí aportó una asistencia.

El resumen de 2016 por parte del propio jugador es satisfactorio, sumando su paso por el PSG: "Fue un año fantástico para mí. En el Paris Saint Germain fue asombroso y llegué al United y mis primeros seis meses han sido más que increíbles. Estoy superfeliz y me siento bien. No sé cuántos años me quedan, pero estoy disfrutando del fútbol. El United me llamaba cada año. Quería venir cuando todos pensaran que estaría acabado".