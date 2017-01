Mendilibar: "Ha sido un buen año en general para el club"

2/01/2017 - 19:47

El entrenador de la SD Eibar, José Luis Mendilibar, ha señalado que el 2016 ha sido "un buen año en general para el club" y ha pedido al recién entrado 2017 que sea "por lo menos como el año pasado", lo que pasa por empezar ganando a Osasuna este martes en Copa del Rey.

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

"Sabemos que, si nos clasificamos, tenemos otra eliminatoria. Van a ser muchos partidos pero si la gente está bien lo podemos sobrellevar también", indicó el técnico en la rueda de prensa ofrecida este lunes.

Además, el preparador vasco también destacó la importancia de la competición copera tanto para el club como para él como entrenador "para tener en juego y en vilo a todos los jugadores". Se mostraba, sin embargo, bastante cauto sobre las aspiraciones coperas de su equipo. "Lo más importante es la Liga porque sabemos que tarde o temprano nos van a echar y lo importante es mantenerse", subrayó.

Sobre su rival de este miércoles, Osasuna, Mendilibar reconoció que "para ellos la clasificación contra el Granada ha sido importante porque venían de una racha muy negativa de resultados". Además, el técnico vizcaíno ha reconocido que, dado el tiempo de descanso con el que contarán los hombres de Joaquín Caparrós hasta el próximo partido, le darán "bastante importancia y saldrán a competir, sobre todo en el primer partido".

También se acordaba el de Zaldibar de su anterior etapa como entrenador de Osasuna, donde estuvo cuatro temporadas dirigiendo al equipo navarro. "Sobre todo los dos primeros años fueron excepcionales, el equipo estuvo bien y con la Directiva muy bien. Con el cambio de Directiva no fue tan bueno como pensábamos pero tanto por el club como por afición, instalaciones, cercanía y forma de trabajar, hemos estado muy bien", explicó.

El Eibar visitará este martes El Sadar, un estadio que le trae buenos recuerdos. "Ha sido una sitio donde hemos estado encantados. El Sadar es un campo de fútbol en el que tienes la afición encima y ayuda en todo momento", manifestó.

También fue preguntado por la reciente salida de Jota Peleteiro, quien ha sido repescado por el Brentford inglés. "Era el único jugador que se podía marchar sin nuestro consentimiento por el contrato que teníamos con el Brentford", apuntó.

Pese a esta salida, Mendilibar se mostraba satisfecho con la actual plantilla. "Si no sale nadie más, no creo que venga nadie a no ser que firmemos a alguien no solo para seis meses sino para un futuro para el equipo. Con lo que tenemos nos podemos apañar bien", aseveró.

En cuanto a las bajas con las que afronta el partido la SD Eibar, el entrenador vasco indicó que no podrá contar con Iván Ramis, lesionado, y David Juncà, con un proceso gripal, mientras que las molestias de Dani García y Sergi Enrich en principio no les impedirán jugar el fin de semana. En su lugar, Mendilibar dispondrá para el choque de Copa del portero Asier Riesgo y del centrocampista Fran Rico, ya recuperados de sus respectivas lesiones.

La convocatoria del Eibar la componen Yoel, Riesgo, Capa, Arbilla, Dos Santos, Gálvez, Lejeune, Luna, Fran Rico, Escalante, Cristian Rivera, Adrián, Rubén Peña, Pedro León, Inui, Bebé, Nano y Kike García.