El pacto entre Real Madrid y Manchester United que acerca de nuevo a De Gea al Bernabéu

El Real Madrid quiere al español por delante de Courtois

Mourinho no está por la labor de dejar salir a su guardameta

De Gea celebra un gol de España durante la reciente Eurocopa de Francia. Imagen: Reuters

Eduardo Inda, director de OKDiario.com ha desvelado que el interés del Real Madrid por Thibaut Courtois es solo como segunda opción porque el club sigue teniendo como prioridad a David De Gea.

"El Real Madrid querría a Courtois como segunda opción, ya llevo diciendo durante mucho tiempo que la opción es otra. Es un portero que gusta mucho y por eso está en la recámara, pero la primera opción que está sobre la mesa es De Gea. Es la asignatura pendiente desde que ocurrió todo aquello del fax y el deseo es traerle este verano", dijo el periodista en El Chiringuito de Atresmedia.

Además, Eduardo Inda señaló que "Keylor Navas es un gran portero, se le considera un gran portero y ha encajado muy bien en la plantilla pero no es un portero top", aunque señaló que "el problema que hay aquí es Mourinho, que no quiere quedarse sin De Gea" y que "otra cosa sería que Mourinho ya no estuviese".

Sin embargo, Alfredo Duro, colaborador del programa advirtió que el entrenador del Manchester United no puede decidir por sí solo la continuidad de De Gea. "Mourinho no pinta nada en este asunto porque el Real Madrid y el Manchester United firmaron una cláusula por la que De Gea podía ir al Real Madrid y esa cláusula tenía una validez de dos años así que por mucho que Mourinho quiera no tiene capacidad de decidir", añadió.