Pep Guardiola, harto de los árbitros, explota contra un periodista inglés en una flash interview

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, no atraviesa un buen momento. Ayer su equipo ganó por 2-1 al Burnley en un triunfo que apenas apaga los ecos de sus malos resultados en ésta su primera experiencia en la Premier League. Los 'sky blues' son terceros a seis puntos del líder, el Chelsea de Antonio Conte. En este triunfo, para colmo, el equipo volvió a sufrir una expulsión. Fernandinho se fue a la calle. Es la sexta roja para un 'citizen' en lo que llevamos de campaña. Semajante estadística y la suma de los factores antes citados hicieron que Pep estallara en la 'flash interview' que concedió poco después del encuentro.

El entrenador afirmó estar "feliz" pese a que el entrevistador apreciaba en su gesto poca felicidad. Al escarbar en los motivos, encontró pronto la razon. "¿Qué actúa de la roja a Fernandinho?". "No sé, dímelo tú. Tú eres el periodista. Yo soy solo el entrenador", dijo con tono seco Guardiola, cortando al entrenador, antes de continuar con la conversación.

"En todo el mundo es falta cuando un rival interfiere al portero en el área y aquí no. Yo tengo que entender esto", dijo muy molesto por una supuesta falta sobre Claudio Bravo en el gol del rival. "Somos el equipo con mayor posesión del campeonato, pero siempre nos echan a alguien", dijo un desesperado Pep. Ésta es la secuencia completa en inglés:

