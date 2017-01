Luis Enrique no seguirá en el Barça más de una temporada

De renovar, el entrenador sólo continuará hasta el 30 de junio de 2018

Será en abril cuando tome la decisión definitiva sobre su renovación

Luis Enrique, pensativo, durante un entrenamiento reciente del FC Barcelona. Imagen: EFE

Luis Enrique Martínez, entrenador del FC Barcelona, no sabe si continuará en el Camp Nou cuando acabe la temporada. Su renovación por los blaugrana es, a día de hoy, una incógnita. El entrenador ha pedido tiempo para decidir si continúa o no. Un paso que, de darlo, de seguir, será corto. Luis Enrique tiene claro que solo renovaría (de hacerlo, insistimos) por una temporada. Jamás continuará más allá del 30 de junio de 2018, aunque, como él mismo aclara en privado, puede que su adiós llegue antes. Este mismo verano.

Cuenta el diario Marca que hasta abril no dará un paso definitivo. No dirá si sigue o si se queda. Si renueva o si se marcha al final de temporada. La decisión para él no es tan sencilla como pueda parecer. El desgaste de estar al frente de un equipo tan competitivo y con tantas estrellas le hace dudar.

Los resultados tendrán mucho que decir en su posible renovación. También su vínculo con los jugadores (que no siempre ha sido positivo) y el ambiente que note en el club en torno a una figura, la suya, capaz de generar sentimientos muy polarizados. O amor puro, u rechazo extremo.

Ante este panorama, Luis Enrique tiene claro que si finalmente continúa, debe hacerlo por poco tiempo, para no prolongar más esta situación de estrés constante que, por ejemplo, se llevó por delante a Guardiola tras apenas cuatro años al frente del Barça.

'Lucho' va por el tercero y si renueva cerraría su ciclo en el mismo tiempo que su amigo. Sólo él mismo decidirá si su permanencia en la ciudad condal iguala la de Pep o se acorta antes de tiempo con, por cierto, un buen número de títulos también en su bolsillo.