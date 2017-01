Zidane, Sergio Ramos y sus broncas en privado a James tras el regreso de las vacaciones

El entrenador repartió a partes iguales mimos y palos

Zidane le exige que sea un jugador más agresivo y menos fino

A Ramos no le gustó su 'rajada' post 'Mundialito'

Zidane y James, durante un entrenamiento del Real Madrid. Imagen: EFE

James Rodríguez no se va a marchar del Real Madrid. El mediocampista colombiano amenazó con dejar el Bernabéu tras el mundial de clubes, pero ha recapacitado. No habrá despedida. Y no la habrá, en parte, porque el Madrid no vende y en parte, porque, tras aquellas declaraciones, se ha encontrado con la reprimenda de los dos máximos representantes del vestuario merengue: el capitán del equipo, Sergio Ramos, y su entrenador, Zinedine Zidane.

Éste último, revela el diario Marca, le aplicó la técnica del palo y la zanahoria. Primero fueron los mimos. James llegó a Valdebebas después del descanso navideño y allí lo acogió un Zidane que le remarcó que era un jugador importante y que contaba con su confianza porque sabía que podía dar más.

Luego llegó la mano dura. Zidane le insistió en que es un jugador blando, que no mete la pierna ni aprieta los dientes cuando toca. Que no ha mutado en un jugador agresivo como lo habían hecho Morata, Lucas Vázquez e Isco. Ellos han aprendido a darlo todo en el campo en forma de fútbol aguerrido sin olvidar su clase. James no. Y como él, Zidane, no se casa con nadie, por mucho nombre que tenga, no lo pondrá. Claro que si cambia de actitud...

Algo similar le transmitió un Sergio Ramos que, como ya pasó en Japón, camino a España, le dijo que no le había hecho gracia su 'rajada' post título (eclipsó la consecución del torneo) y que aún estaba a tiempo de hacerse con un puesto siempre que aplicase las recetas que le estaba dando su entrenador.

Así pues, la pelota está ahora en el tejado del propio James. Mañana, ante el Sevilla, podría tener la primera oportunidad de demostrar que ha aprendido la lección y que puede quedarse en el Real Madrid (con galones de titular) más allá del 30 de junio de 2017.