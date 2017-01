Escribá: "No tenemos que perder la eliminatoria en este partido"

3/01/2017 - 13:13

El técnico del Villarreal Fran Escribá señaló que no tienen que "perder la eliminatoria en este partido" ante la Real Sociedad porque no es "definitivo" y para ello van a intentar "ganar" en Anoeta, en la ida de octavos de la Copa del Rey, mirando hacia su portería y no solo pensando en "defender" porque si no estarán empezando a "perder".

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

"Esperamos una eliminatoria muy igualada. Somos equipos de nivel parecido y un pequeño error puede decantar la eliminatoria. A priori está al 50%. Lo que tenemos que hacer es no perder la eliminatoria en este partido", indicó en rueda de prensa.

Escribá destacó la importancia de marcar fuera de casa en un partido que "no es definitivo". "La Real juega muy bien al fútbol. Nuestra idea va a ser marcar para sacar un buen resultado. Intentaremos ganar en Anoeta mirando hacia su portería. Si solo pensamos en defender estaremos empezando a perder la eliminatoria", apuntó.

El técnico valenciano podrá contar de nuevo con jugadores importantes en su esquema. "Hemos recuperado a Bonera, Musacchio y Samu Castillejo, pero es verdad que Bruno y Víctor no llegan al partido de Anoeta, aunque sí para el día del Barça. Tampoco podrá jugar Cheryshev", aclaró.

A pesar de no recuperar a todos los jugadores lesionados, Escribá pondrá el mejor once posible sobre el terreno de juego aunque "puede haber algún cambio". "Nos lo tomamos muy en serio y más contra un rival como la Real Sociedad. Queremos llegar lejos en la Copa y sacaremos el mejor once posible. Además, quedarán días para descansar de cara al día del Barça", concluyó.