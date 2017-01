Zinédine Zidane, un año de éxitos al mando del Real Madrid

3/01/2017 - 16:37

El francés Zinédine Zidane cumplirá este miércoles un año como entrenador del Real Madrid, en el que ha conseguido su primera Liga de Campeones como técnico, la 'Undécima' para el conjunto blanco, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes, además de lograr una racha de 37 partidos consecutivos invicto en un total de 53 partidos en todas las competiciones oficiales.

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

Tras la destitución de Rafa Benítez el 4 de enero de 2016, tras poco más de medio año en el cargo, el francés pasó de entrenar al Real Madrid Castilla al primer equipo, con el que durante su etapa como jugador -entre 2001 y 2006- conquistó una 'Champions', una Liga española, una Supercopa de Europa, una Copa Intercontinental y dos Supercopas de España.

Así, el galo asumió su nuevo rol en un momento en el que el Real Madrid no vivía sus mejores días. En liga, marchaba tercero tras once victorias, cuatro empates y tres derrotas con el preparador madrileño y, en Copa del Rey fue eliminado por alineación indebida de Denis Cheryshev ante el Cádiz.

Sin embargo, se encontró con el equipo ya clasificado para los octavos de final de Liga de Campeones y con el beneplácito de su presidente, Florentino Pérez, los jugadores y la afición blanca. En su primera rueda de prensa, dejó claro que lo "más importante" para él era tener "una buena relación con todos los jugadores" y que tenía claro que mantendría la 'BBC': Benzema, Bale y Cristiano, en la punta de ataque.

De este modo, después de cinco meses, 'Zizou' llevó al equipo de Chamartín a la final de 'Champions' de Milán ante el Atlético de Madrid, donde los blancos se alzaron con la 'Undécima' tras la tanda de penaltis, coronando una temporada en la que nadie imaginaba que podrían ganar la máxima competición continental después de la irregularidad que demostraron a principio de curso.

Sin embargo, la cosa no quedó ahí. Después de las vacaciones de verano, Zidane volvió al trabajo con más hambre de títulos y venció (3-2) junto a sus pupilos al Sevilla en la Supercopa de Europa, celebrada en Noruega.

Finalmente, para redondear el año, los blancos viajaron al Mundial de Clubes con la clasificación para los octavos de final de la Copa del Rey resuelta y consiguieron erigirse como el mejor equipo del mundo por segunda vez -cinco teniendo en cuenta los tres Copas Intercontinentales- ante Kashima Antlers japonés.

En sus primeros doce meses, el galo ha dirigido un total de 53 partidos y ha cosechado 41 victorias, diez empates y sólo dos derrotas -ante Wolfsburgo y Atlético de Madrid-, logrando un 77,36 por ciento de triunfos, algo que le ha valido para ser nombrado segundo mejor entrenador del mundo de clubes por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS), tan sólo cinco puntos por detrás de Diego Pablo Simeone (113).

Para 2017, Zinédine Zidane y los suyos se han marcado un objetivo por encima del resto, ganar LaLiga Santander. En la temporada 2011/12, el Real Madrid levantó su último trofeo de liga y ahora, aparte de intentar ser el primer equipo que consigue ser campeón de manera consecutiva en el actual formato de la 'Champions', quieren desbancar la hegemonía de la que ha gozado el FC Barcelona en la competición doméstica durante los últimos años.

"MI MEJOR RECUERDO ES HABER GANADO LA CHAMPIONS"

Para Zidane, el mejor recuerdo de su primer año en el banquillo blanco es haber ganado la Liga de Campeones porque es algo que no le va a pasar "20 veces" en su vida como técnico del Real Madrid. Por el contrario, para el francés no hay "nada malo" en su primera etapa, ya que ve "sólo las cosas positivas".

No obstante, es autocrítico consigo mismo y señala que debe "mejorar en todo", por lo que no le sorprende que, pese a haber conquistado tres títulos en su primer año, no gane el 'The Best' -mejor entrenador- de la FIFA. "Creo que sería normal que lo gane otro. Acabo de empezar. Todo esto es nuevo y tengo que seguir trabajando como lo estoy haciendo y mostrar mucho más", recalca.

Finalmente, el galo piensa que no cree que haya cambiando mucho en este último año, pero que sí ha mejorado "bastante" y que tiene un trabajo en el que hay que "cuestionarse todo en cada momento" para llevar a su equipo a ser lo "más competitivo posible".

--MEJORES MOMENTOS.

1. PRESENTACIÓN.

Zidane fue presentado en el Palco de Honor del Santiago Bernabéu. Acompañado por el presidente del club, Florentino Pérez, su esposa Verónica y por sus cuatro hijos, Enzo, Luca, Theo y Elyaz.

2. LIGA DE CAMPEONES.

La 'Champions' fue el primer título del francés como técnico de la primera plantilla del conjunto blanco. Fue el 28 de mayo de 2016 en Milán -estadio San Siro- ante el Atlético de Madrid en la tanda de penaltis.

3. SUPERCOPA DE EUROPA.

Tras poner fin a la temporada con la 'Undécima', el Real Madrid venció el 9 de agosto, sobre el césped Lerkendal Stadion de Trondheim (Noruega), al Sevilla por 3-2. Este trofeo, supuso la tercera Supercopa europea para el equipo blanco y el segundo título personal del galo.

4. MUNDIAL DE CLUBES.

Después de un año de en sueño, en el que el equipo 'merengue' se ha proclamado como campeón y supercampeón de Europa, Zinédine Zidane llevó a los suyos a la cima del mundo en Japón. Allí, los blancos conquistaron su segundo Mundial de Clubes tras vencer en la prórroga al Kashima Antlers, rival que dio más de un quebradero de cabeza.

5. RACHA DE PARTIDOS INVICTO.

De la mano de 'Zizou', el Real Madrid no ha perdido un encuentro desde abril. Fue en Liga de Campeones ante el Wolfsburgo, donde cayó 2-0 en el Volkswagen-Arena. A partir del 9 de abril ante el Eibar (4-0), los blancos han conseguido mantenerse invictos durante 37 partidos consecutivos -28 victorias y nueve empates-.