El padre de James carga contra Zidane: "Con Ancelotti jugaba en su posición y lo hacía bien"

Wilson Rodríguez compara su situación con la de la época de Ancelotti

Pide más minutos para su hijo y se muestra optimista para 2017

James Rodríguez, en el partido contra el Borussia. Imagen: Reuters.

Tan solo unos días después de desvelar la continuidad de su hijo en el Real Madrid, Wilson Rodríguez a vuelto a hablar. El padre de James, esta vez, ha optado por lanzar un claro 'dardo' a Zinedine Zidane, a quien ha culpado de la situación del mediapunta.

En una entrevista a As, el padre del jugador deja claro que ni el '10' juega en su sitio natural ni cuenta con todos los minutos que necesira para poder dar su mejor versión y progresar. Para ello, pone el ejemplo de Carlo Ancelotti, con quien brilló James en su último año en Madrid.

"Cuando estaba Ancelotti mi hijo jugaba bien, jugaba en su posición ideal, ayudando a Modric. Ahora está en un costado y no digo que no lo haga bien porque conozco a mi hijo es trabajador, humilde y sé que jugará en la posición que le diga el entrenador y lo hará bien aunque no sea su posición ideal", asegura Wilson Rodríguez, que pone el acento en más factores.

Por ejemplo, la necesidad de más minutos por parte de su hijo para conseguir la estabilidad y la continuidad que le harían merecedor de ser titular: "Él está donde tiene que estar, su sueño era jugar en el Madrid y sé que va a terminar triunfando. Solo necesita tener confianza y que le den más minutos. Zidane le tiene que dar más minutos y continuidad porque sé que mi hijo va a triunfar en este 2017".

Wilson Rodríguez incide en la certeza de que su hijo seguirá en el equipo y volverá a su mejor forma. Los próximos meses determinarán el futuro de su hijo en el Real Madrid. Un futuro que, por el momento, parece bastante gris.