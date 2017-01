Setién: "Hemos querido y no hemos podido"

3/01/2017 - 23:54

El entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, Quique Setién, lamentó no haber podido sacar un mejor resultado ante el Atlético de Madrid (0-2) en el partido de ida de los octavos de final de la Copa del Rey y aseguró que quisieron, pero "no pudieron".

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

"Ha sido un partido complicado y -tal como esperábamos- el Atlético ha sido un equipo muy sólido. Hemos querido pero no hemos podido", declaró Setién tras la derrota de este martes. "No me esperaba un Atlético tan intenso, hoy han corrido mucho y no hemos podido hacer daño a nuestro rival", agregó.

"Quizá es demasiada ventaja, pero en términos generales el Atlético ha sido superior. Nos ha costado mucho, hemos tenido el balón con buena cuiracón, pero nos ha costado mucho generar ocasiones de peligro. Ellos corrieron mucho y hoy no hemos podido", sentenció.

Por último, Setién se refirió a la situación de Asdrúbal, que dejará el equipo en los próximos días. "Asdrúbal ha pedido salir y le deseo toda la suerte del mundo. Le dije que iba a jugar la semana pasada. Hay jugadores que he nombrado pero que no van a salir. Yo no voy a echar a nadie", insistió el preparador cántabro que ya piensa en el Sporting. "El partido más importante es el del sábado ante el Sporting".