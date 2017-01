Ramon Robert: "Si no hay salidas no habrá entradas"

4/01/2017 - 15:44

El consejero delegado del RCD Espanyol, Ramon Robert, ha confirmado este miércoles que el club está en el límite del control económico de LaLiga y por ello ha reconocido que si no hay salidas no habrá entradas, aunque sí que ha admitido que espera cerrar este mes la renovación de Víctor Sánchez, Aarón y Óscar Melendo.

BARCELONA, 4 (EUROPA PRESS)

"Estamos en el límite del control económico de LaLiga, y si no hay salidas no habrá entradas. Se está analizando el mercado, pero tiene que haber alguna salida, si no, todo seguirá igual. A día de hoy no hay ninguna oferta oficial por ningún futbolista. En el caso que llegara, debería ser por traspaso, ya que no valoramos cesiones", señaló ante los medios.

Robert, que acompañó a la plantilla del primer equipo a repartir juguetes al Hospital Germans Trias i Pujol de Can Ruti, admitió que espera poder cerrar en el próximo mes de enero la renovación de uno de los capitanes del equipo, Víctor Sánchez. "Lo estamos trabajando, y durante este mes de enero esperamos que el acuerdo esté hecho. También estamos hablando con Aarón y con Melendo", reiteró.

"Se le dieron unos días más para incorporarse al equipo, aunque deberá incorporarse ya, en cuanto llegue, hoy o mañana, y entonces decidiremos qué hacemos", aclaró en referencia al futuro del defensa Martín Demichelis.

Otro de los casos que comentó fue el de Caicedo, en el que tiene "plena confianza". "A día de hoy no ha llegado nada por él, tenemos plena confianza y es un gran jugador", apuntó, a la par que también negó cualquier tipo de contacto con el jugador del Cruz Azul Víctor Vázquez. "No hemos hablado con él, ni hay nada con él", manifestó.

"La eliminación copera fue una lástima, ya que queríamos estar vivos en todas las competiciones y ahora nos tenemos que focalizar en la Liga. Será el momento de dejarnos la piel", reconoció en cuanto a la eliminatoria perdida contra el Alcorcón en la tanda de penaltis.

Finalmente, desmintió una posible compra del Divina Seguros Joventut que se venía especulando hace días. "No hay absolutamente nada; ha vuelto a salir el tema de una posible adquisición por parte el Espanyol, pero reitero que no hay absolutamente nada en estos momentos", concluyó.