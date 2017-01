El pacto entre Zidane y Cristiano para una rotación que tensa al Real Madrid

El luso jugará ante el Granada como 'pretemporada'

Zidane ha convencido a su futbolista estrella

Cristiano y Zidane, en el Mundial de clubes. Imagen: EFE.

Cristiano Ronaldo no jugará ante el Sevilla. El portugués descansará en la ida de octavos de final de Copa que se jugará en el Santiago Bernabéu y que constituye un duro escollo para los de Zidane. Precisamente, la decisión fue del técnico francés, que llegó a un acuerdo con su jugador estrella para realizar una rotación que sorprendió a propios y a extraños.

Informa ABC de la necesidad de descanso que tenía Cristiano tras la lesión que se produjo en el Mundialito de clubes, en cuya final anotó tres goles ante el Kashima en un discutible estado físico. Un golpe en el pie que sigue coleando ha sido suficiente para que el '7' no juegue contra los de Sampaoli en lo que es un partido muy importante. Y también algo más: una fatiga muscular que se evidenció en ese duelo contra el equipo japonés y que, no obstante, no le supuso un inpedimento para ser el mejor jugador de la final.

A pesar de lo que se pensaba, el luso no será ni convocado, y no solo por la ya célebre ansia competitiva, sino también por una labor de convencimiento de Zinedine Zidane con el objetivo de que se dosifique y pueda llegar en mejor estado al tramo importante de la temporada.

Será titular contra el Granada, una especie de partido preparatorio para lo verdaderamente especial: la doble visita al Sánchez Pizjuán encadenando dos partidos de Liga y Copa y en los que el Real Madrid tendrá que sudar y mucho para obtener un resultado positivo.

El comienzo de 2017 viene fuerte, con muchos partidos, y Zidane no quiere arriesgarse a perder a su jugador emblema. Con Bale fuera de combate y algunas bajas puntuales como las de Ramos, Pepe, Lucas y Kovacic, no quiere exponerse más. Aunque eso suponga enfrentarse al Sevilla sin su mejor futbolista.