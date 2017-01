Las cartas a los Reyes Magos de los 20 equipos de LaLiga

Los Reyes Magos de Oriente pasarán en apenas unas horas por España y dejarán regalos a mayores y pequeños. Todos han enviado ya sus cartas a los buzones reales. Hemos accedido en exclusiva a las enviadas por los clubes de fútbol de LaLiga Santander. Hacemos un repaso a las peticiones de todos ellos. No se las tomen muy en serio, que para eso vivimos en días de magia, sueños, ilusión y juego.

Real Madrid (1º - 37 puntos)

"Queridos Reyes Magos, para este año quiero que no se me estropeen los juguetes que me trajisteis el anterior", comienza la carta de Florentino Pérez. Se pidió un Zinedine el pasado invierno y se lo trajeron en su mejor versión, con los extras Champions 11.0, Supercopa (European Edition) y Mundialito (Feat. Oliver y Benji), más una decorativa flor a modo de adorno. También le funcionan mejor que nunca sus otros clásicos, como la 'Fábrica CR de balones de oro' y el revalorizado 'Ramos 93'. Florentino sabe además que estas Navidades su carta se quedará extraviada en el 'buzón FIFA' y no llegará hasta Oriente, por lo que espera hasta mejor ocasión para pedir caprichos nuevos.

Barcelona (2º - 34 puntos)

Han llegado muchas cartas hacia Sus Majestades de Oriente procedentes del Camp Nou. Messi ha pedido más dinero para su renovación, Neymar una semana de vacaciones en las fechas del cumpleaños de su hermana, Luis Enrique no tener que hablar con la prensa (esto es difícil que se lo traigan) y el presidente Bartomeu asesores fiscales nuevos, tanto para él como para sus estrellas. Por su parte, Piqué ha encargado el pedido de los Reyes a Rakuten, ya que él tiene mano con el próximo patrocinador.

Sevilla (3º - 33 puntos)

"Mensaje urgente para Melchor, Gaspar y Baltasar. Se necesita un delantero para actualizar nuestra Europa League a versión Champions. Firma: Monchi". Se les perdió el 'Gameiro' con el que tanto jugaron en años anteriores, y compraron un 'Ben Yedder' que les ha dado bastantes menos horas de diversión. El resto de los regalos recibidos recientemente siguen teniendo pilas, aunque hay una creciente demanda sobre N'Zonzi desde Inglaterra que hace temer si podrán seguir jugando con él. La delegación de los Reyes Magos en la Ligue 1 francesa tiene ya un pedido de refuerzos desde el Pizjuán que probablemente será bien atendido. ¡Ah! Y Monchi ha escrito otra carta a título personal pidiendo un nuevo destino para él, aunque eso ya lo pidió el año pasado y le dijeron que no era posible...

Villarreal (4º - 29 puntos)

No es que se lo hayan pedido expresamente, pero les han traído un nombre nuevo para el estadio que se conocerá el próximo día 8 antes del partido ante el Barcelona. Lo que sí han solicitado a los Reyes es que les traigan el ansiado título que se le resiste a la entidad castellonense, bien con la Copa del Rey o con la Europa League, en la que el año pasado se quedaron a las puertas. También han escrito para reclamar por Cheryshev, N'Diaye o Bakambu, que parecen estar 'estropeados', lejos de su mejor versión. Y hay una mención especial para el 'Rey Lopetegui', pidiendo la llamada a la selección para jugadores como Trigueros, Bruno, Jaume Costa, Víctor Ruiz o Mario Gaspar.

Real Sociedad (5º - 29 puntos)

Una de las revelaciones de LaLiga ha mandado su carta pidiendo pocas cosas que añadir a un 2016 que salió por encima de sus previsiones. Su único deseo sería convencer a Carlos Vela para que se centre en la entidad donostiarra y que de una vez coincida su máximo nivel con el de su otra referencia ofensiva, Willian José. Mantener además la pareja formada por Zurutuza e Illarra es otra de sus ilusiones. Este último, por cierto, ha pedido regalos para toda su cuadrilla, aprovechando que ahora, a diferencia de cuando estaba en la capital, les tiene cerca.

Atlético de Madrid (6º - 28 puntos)

Un Rey Mago venido de Oriente les ha traído por anticipado un escudo nuevo y un estadio llamado Wanda. La cara de los aficionados al ver el primer regalo fue como la del niño que espera el último modelo de PlayStation y se encuentra un par de calcetines. Para abrir el segundo tendrán que esperar a verano, pero ante el temor a la decepción, han pedido el complemento 'Rotonda 3.000 - Construye tu acceso', con el fin de que nadie se quede atascado sin poder disfrutar del juguete. Por lo demás, también se han pedido un 'Diego Costa 2.0', pero los 'Reyes FIFA' dicen que no va a estar fácil conseguirlo, ni siquiera en el futuro, ya que en Londres ha subido mucho su cotización. En la posdata de la carta dice algo sobre unos grilletes para tratar de retener al Cholo.

Athletic (7º - 26 puntos)

Desde San Mamés han pedido, sobre todo, salud. Y no es un tópico, en este caso. Salud para Yeray Álvarez, al que desean la mejor de las recuperaciones. En lo deportivo, quieren continuidad. A Melchor le piden que mantenga por muchos años la segunda juventud de Aduriz (tiene favor especial al ser casi de su misma quinta), a Gaspar que no llegue alguien desde Inglaterra con el talonario para quitarles a Laporte, y a Baltasar lo mismo, pero con Iñaki Williams. Además, a modo de regalo adelantado, les han traído una cubierta para el nuevo estadio, para que los aficionados no se mojen cada vez que hay lluvia en Bilbao. Es lo que se llama un regalo práctico. Falta hacía.

Eibar (8º - 23 puntos)

Con sus aspiraciones bien cumplidas en cuanto a salud y dinero, desde Ipurua piden amor. En concreto, amor para Sergi Enrich y Luna, con el fin de darles estabilidad y que no se repita el caso protagonizado por ellos hace unos meses. En lo deportivo, los de Mendilibar piden una Copa, ya que por primera vez en su carrera se van a colar entre los ocho mejores del torneo del K.O. y no descartan dar la sorpresa. Un billete para viajar por Europa es su deseo más ambicioso, pero ese, además de pedirlo, tienen aún que ganárselo.

Espanyol (9º - 22 puntos)

El club perico ha pedido a su particular Rey Mago de Oriente nuevos refuerzos para cumplir con su ambición de llevarles a medio plazo a pelear por títulos. A corto plazo, Quique Sánchez-Flores pide que no se lleven a Diego López, ni que este coja ni un catarro, toda vez que el gallego ha encajado tantos goles en 13 partidos y medio como Roberto en dos y medio. Traer al exculé Víctor Vázquez puede ser un buen regalo navideño para un equipo que se conforma con la tranquilidad y la ausencia de sobresaltos en la segunda vuelta.

Las Palmas (10º - 21 puntos)

Setién ha pedido sólo dos cosas. La primera, que le traigan a Jesé (ahí hay una dura negociación al más alto nivel entre Reyes, Jeque y Florentino). Y la segunda, un chófer para Araujo, reincidente en infracciones automovilísticas pese a haberle sido retirado el carnet. Por lo demás, se conforman con que no pare su fiesta, y con dosis extra de mojo picón para que siga brillando el talento canario de los Tana, Roque Mesa, Jonathan Viera o Vicente Gómez.

Málaga (11º - 21 puntos)

Han pedido, como en los diez inviernos anteriores, el pasaporte español para Weligton, pero si no se lo han traído en una década entera, todo apunta a que no caerá este curso. Por lo demás, parte de la afición pidió, quizá sólo tanteando el terreno ante las primeras dudas, la marcha de Juande Ramos, y este se la concedió por sorpresa a la primera. Moraleja: cuidado con lo que deseas, porque a veces se cumple. Lo que parece que no se cumplirá es el viejo deseo de una implicación más directa del Jeque (tanto en lo presencial como en lo económico). Ahora, en la carta navideña toca pedir que al 'Gato' Romero no se le note la inexperiencia en el banquillo, que siga la progresión de los jóvenes de la casa (Juanpi, Fornals, Ontiveros, En-Nesyri...), que se acierte con los refuerzos que lleguen (¿Peñaranda?) y que Sandro siga enchufando las faltas que aprendió de Messi.

Alavés (12º - 21 puntos)

"Este año he sido muy bueno", reza la carta de Deyverson, que parece que por el momento ha dejado de ser noticia por los motivos extradeportivos que protagonizó en el Levante para estar algo más centrado, anotar más goles y tener continuidad en su juego. Mientras todo siga así, los regalos serán merecidos. Plácida vuelta a Primera y un precioso lavado de cara a Mendizorroza han sido sus regalos anticipados. Toca seguir soñando y abrir regalos con ilusión. Los están mereciendo.

Celta de Vigo (13º - 21 puntos)

Desde Balaídos han pedido que la reforma del estadio incluya en sus puertas una estatua de tamaño gigante de Iago Aspas. Dado que él solo está sosteniendo el ataque vigués, y ante la perspectiva de cualquier posible contratiempo, Berizzo ha incluido en su carta varios refuerzos en ataque, pidiendo a los Reyes que busquen con especial interés en la Serie A italiana. Recuperar la mejor versión de Rossi, Guidetti u Orellana es otro de sus deseos navideños, con el objetivo, al menos, de no pasar apuros en el tramo final de temporada.

Betis (14º - 18 puntos)

En el Villamarín han pedido completar el fondo del estadio en obras, aunque ese regalo va a tardar todavía un poco en llegar. Desde su llegada, Víctor está aprovechando los 'juguetes' que dejó Poyet apenas sin estrenar (Donk, Durmisi o Mandi), por lo que con alguno más que pida él de su cosecha podrá empezar a tener la plantilla que quiere. De momento, Joaquín ha obsequiado a todos con su monólogo navideño. Mientras falten los resultados, al menos estará él.

Deportivo de La Coruña (15º - 16 puntos)

La petición a los 'Magos' de Riazor es que de una vez por todas coincidan al mismo tiempo sus jugadores clave en forma. Que vuelva el Fayçal del curso pasado sería un buen principio, sumado a que Çolak y Guilherme tengan más continuidad. Salud para el 'resurgido' Joselu sumaría aún más al equipo, y el oro, incienso y mirra los pone un Florin Andone que por fin ha cogido la racha deseada en ataque.

Leganés (16º - 16 puntos)

Tanta euforia provocó su ascenso a Primera que pidieron Champagne para brindar... y los Reyes les han traído un portero así llamado. Si nada se tuerce, será el quinto guardameta que defienda la red pepinera en sus primeros 17 partidos en LaLiga, por lo que han pedido que no haga falta fichar ninguno más. También son de los que demandan salud, toda vez que con las lesiones de larga duración de Serantes, Diego Rico o Rober Ibáñez tienen la enfermería llena. Además de su carta a los Reyes han escrito otra a Florentino pidiendo de nuevo la cesión de Mariano, aunque habrá que ver si este está por la labor...

Valencia (17º - 12 puntos)

El buzón de Correos situado a las puertas de Mestalla está lleno a rebosar. Prandelli dejó su carta solicitando refuerzos, pero el Rey Mago Lim contestó desde Oriente diciendo que de esos no le quedan. Suso García Pitarch ha pedido otros fichajes más baratos, e igual así sí cuela. La presidenta Lay Hoon, por su parte, pide un traductor, y que alguien le explique qué hace aquí. En la carta de Parejo pone que le traigan "un gin-tonic y los Juegos Reunidos Geyper" y en la de Jorge Mendes, que quiere "un despacho más grande y unos millones más de comisión". La afición se conforma con implorar que acabe el suplicio de los últimos años (alguno también ha pedido un 'vete ya', pero no se sabe a quién va dirigido). Y Voro, que normalmente no es muy de pedir, ha dicho a los suyos en el vestuario que, o empiezan a currar, o se marchan todos juntos a Segunda. ¿Tendrá alguno de ellos su ansiado regalo?

Sporting de Gijón (18º - 12 puntos)

Abelardo ha pedido estabilidad y que salgan de la sala de prensa los periodistas de un determinado medio y su portero, Pichu Cuéllar, se une a esta petición. Desde los despachos, la carta navideña incluye la vuelta de Sanabria, quizá más con ilusión que con el dinero necesario para ello. Y la afición del Molinón simplemente sueña con la tranquilidad que permita ver a su equipo un año más en Primera.

Granada (19º - 9 puntos)

Al conjunto nazarí le salió defectuoso el 'Paco Jémez' que se compró el pasado verano. Desde Vallecas les habían dicho que daba juego y diversión, pero acabaron por descartarlo tras desmantelar por completo su defensa. Una zaga nueva, al completo, es el mayor deseo navideño de Lucas Alcaraz, además de un camión de bomberos para apagar los 'fuegos' de Barral. También será importante que la carta a los Reyes llegue a tiempo. La del verano entró tarde en el buzón, acabó suponiendo que llegasen seis fichajes el último día, y la historia no acabó bien...

Osasuna (20º - 7 puntos)

Las cartas escritas en rojillo demandan todas a una el milagro de la salvación. Todo lo que implique la permanencia será un sueño más que conseguido. Les trajeron por adelantado un 'Jokin' Caparrós, pero parece estar defectuoso (pleno de derrotas hasta la fecha). No descartan pedir otro entrenador y cambiarlo. Además, se han pedido un portero campeón de la Europa League (David Soria, del Sevilla), jugadores con experiencia (César Navas o Maniatis) y la vuelta del 'hijo pródigo' Mikel Merino, casi inédito en el Dortmund. Veremos cuántos de estos les acaban trayendo realmente.