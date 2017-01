El Real Madrid brinda a Zidane por su primer aniversario una goleada ante el Sevilla

Los blancos vencen con un doblete de James y un gol de Varane

Gran partido del equipo de Zidane, superior en todas las facetas

Los jugadores del Real Madrid celebran uno de los goles al Sevilla. Imagen: EFE.

El Real Madrid consiguió una victoria de mucho valor ante el Sevilla en el encuentro de ida de octavos de final de Copa del Rey disputado en el Santiago Bernabéu. El equipo blanco, dominador del duelo de principio a fin, partirá con una ventaja envidiable de cara al partido de vuelta en el Sánchez Pizjuán. Tras el doblete de James Rodríguez y el gol de Raphael Varane, los cuartos de final del torneo del K.O.

La escuadra de Zidane, que cumplía un año al frente de la nave, salió desde el primer minuto a morder y superó al equipo de Sampaoli en la intensidad, la velocidad y la presión. Los sevillistas, incapaces de salir con el balón jugado, se vieron encerrados en su propio campo y las ocasiones locales cayeron de forma irremediable.

En el minuto 11, una recuperación de Casemiro (birlándole la cartera a N'Zonzi) hizo que James se plantase en la frontal con todo el tiempo y espacio del mundo para disparar. El colombiano, que tiene una pistola por pierna zurda, la clavó al palo largo para el 1-0.

El Real Madrid dominaba, caían las ocasiones (Morata se encontró especialmente fallón) e incluso estuvo a punto de ver cómo Modric marcaba un precioso gol de chilena...pero fue Raphael Varane el que, en un saque de esquina, hacía el 2-0 de cabeza. El francés acudió a celebrarlo conun 'Zizou' pletórico.

El Sevilla intentó reaccionar, y tuvo la más clara en las botas de Correa, que se plantó solo ante Kiko Casilla pero falló en el mano a mano, y de Iborra, que la mandó fuera en el rechace de forma totalmente inexplicable. También pudo reducir distancias Vitolo, pero estuvo tremendamente blando ante el meta.

Tras estos dos sustos para el Real Madrid comenzó el show de Mateu Lahoz. El colegiado, que no había pitado un posible penalti a Iborra, sí lo hizo con un empujón a Modric...de James. Ante las protestas del Sevilla, James transformaba la pena máxima, y en el minuto 44, hacía el tanto de la sentencia definitiva.

A la vuelta de vestuarios, el Real Madrid bajó un punto el ritmo y se dedicó a contemplar la obra realizada en la segunda parte. unca tuvo opciones reales de meter gol el Sevilla, desdibujado y acomplejado por el resultado. Fueron 45 minutos de relleno, en el que el equipo blanco disfruto de su renta y solo tuvo un motivo de preocupación en la desesperación de Álvaro Morata, que llegó a 'robarle' el hat-trick a James para después errar en un control asequible con la portería a tres metros.

En todo caso, el Real Madrid no llegó a sentir peligro real ni con los cambios de Sampaoli, y consiguió de esta manera el partido número 38 seguido sin perder, con el récord del Barcelona del triplete de Luis Enrique (39) a tiro la próxima semana. Y, no lo olviden, con el billete a los cuartos de Copa muy, muy cerca. Este Real Madrid no entiende de piedad.