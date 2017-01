Sampaoli: "Intentaremos jugar la vuelta con mejores intenciones"

Madrid, 4 ene (EFE).- Jorge Sampaoli, técnico argentino del Sevilla, lamentó la imagen que dejaron sus jugadores en la primera parte de los octavos de final de la Copa del Rey ante el Real Madrid (3-0), y afirmó que intentarán "jugar la vuelta con mejores intenciones", tras admitir que lo hicieron con falta de intensidad.

"En el primer tiempo me sorprendió la falta de intensidad, la falta de anticipación al rival y la no decisión marcó la diferencia. Me sentí extraño porque es la primera vez que nos pasa", manifestó en rueda de prensa.

"Fuimos sorprendidos por la intensa presión que nos generó el Real Madrid, la verdad que esos tres goles complicaron el desarrollo del segundo tiempo. Intentamos dominar el juego pero con la ventaja nos controlaron bien. La eliminatoria está complicada para nosotros pero intentaremos jugar la vuelta con mejores intenciones que las de hoy y pelear hasta el último momento", añadió.

Sampaoli fue elegante al no juzgar la actuación del colegiado Mateu Lahoz. "Siempre hay decisiones arbitrales que se pueden analizar, yo no lo hago porque en algún momento te favorecen y en otros no. A mi distancia no estoy capacitado para evaluarlo. La diferencia en el marcador fue porque el Real Madrid fue superior en el primer tiempo".

No ocultó el técnico del Sevilla sus malas sensaciones y el reencuentro con la peor imagen de su equipo que ya no recordaba. "Hay que evaluar bien las sensaciones del partido, en el primer tiempo fuimos superados como hacía mucho que no sentía con el equipo. Hay que tratar de reencontrarnos rápido para ser tan competitivos como el año pasado".

"Sabíamos que podía pasar, me sorprendió no superar su presión, es lo que hay que evaluar y ver como generar que esa presión no nos supere como en el primer tiempo. Más allá del resultado el dominio era del Real Madrid. Tuvimos tres ocasiones muy claras pero en el desarrollo fuimos muy superados", analizó.

Aunque no dio la eliminatoria por perdida, Sampaoli es consciente de la dificultad de levantar tres goles al Real Madrid. "Esto es fútbol y se puede estar esperanzado para revertir. Ante el Real Madrid es complejo pero si hay que generar más. Es una tarea muy difícil. será duro pero lo intentaremos".