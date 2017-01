Cristóbal Soria estalla contra Mateu Lahoz y anima al presidente del Sevilla a denunciarlo a la Policía

El exdelegado del Sevilla se mostró muy duro contra el arbitraje

"Todo lo que no sea denunciarlo en el Juzgado de Guardia no me vale"

Cristóbal Soria, exdelegado del Sevilla, durante el vídeo en el que carga contra Mateu.

Cristóbal Soria, exdelegado del Sevilla conocido en los últimos tiempos por sus intervenciones televisivas (en muchas de las cuales carga duramente contra el Real Madrid), revolucionó ayer las redes sociales, y en especial Twitter, después de estallar en un vídeo en el que se queja del arbitraje que sufrió ayer su equipo en el Santiago Bernabéu (aquí puede consultar los errores del trencilla). Soria animó al presidente del Sevilla, Pepe Castro, a denunciar al colegiado del partido, Mateu Lahoz, ante la Policía.

"Todo lo que no sea que el Presidente del Sevilla Fútbol Club se vaya al Juzgado de Guardia a poner una denuncia no me sirve de nada...", rezaba el texto del tuit en el que adjuntaba el controvertido (y viral) vídeo.

"No sé qué decir, es que no se puede aguantar. Siento vergüenza de haber pertenecido a este colectivo arbitral. Todo lo que no sea que el Presidente del Sevilla se vaya al Juzgado de Guardia a poner una denuncia no me sirve, no me sirve. O se pone una denuncia en el Juzgado de Guardia ahora mismo. ¡Qué vergüenza! Uno de los mayores escándalos de la historia del fútbol", decía ya en la grabación.

