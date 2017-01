El Real Madrid de Zidane sólo sabe jugar bien contra los grandes

Sus mejores partidos y resultados coinciden en partidos de enjundia

Destacan el triunfo ante Sevilla o Atlético o el empate ante el Barça

Sus tropiezos fueron ante rivales pequeños como Eibar o Legia

Varane celebra el 2-0 que le hizo al Sevilla, uno de los triunfos merengues contra un grande con gran juego. Imagen: EFE

El Real Madrid inició ayer 2017 con un gran triunfo ante el Sevilla. Los blancos golearon 3-0 a los hispalenses y dejaron casi sentenciada la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey con un buen partido, especialmente en la primera parte.

Los de Zidane lucieron un fútbol espectacular justo cuando se cumple un año de la llegada del francés al banquillo. Desde entonces, el equipo merengue se ha convertido en una máquina de ganar, aunque lo ha hecho con matices. Esta temporada el Real Madrid sólo sabe jugar bien contra los grandes.

Dicho con otras palabras, sus peores partidos se han visto contra rivales teóricamente muy inferiores, de esos que no motivan a los futbolistas. De esos ante los que es complicado encontrar algo que haga que los jugadores merengues se sientan en verdad integrantes de un gigante como el Real Madrid.

Un vistazo rápido a los resultados así lo demuestra. El Real Madrid jugó un buen partido en el Camp Nou (empate a uno), abrumó al Atlético en el Calderón (triunfo 0-3). A estos choques se podría unir la goleada de ayer o el triunfo de la primera jornada ante la Real Sociedad (0-3).

También fue una exhibición el triunfo por 1-6 contra el Betis. Cierto es que el Betis no anda fino, pero el año pasado el Real Madrid pinchó en el Villamarín. Quizá por eso los blancos se lo tomaron tan, tan en serio y golearon en un partidazo.

En todos estos partidos el Real Madrid no sólo venció con un buen resultado, sino que desplegó un juego en ocasiones muy brillante.

Excepciones fueron los empates ante Borussia Dortmund o la victoria in extremis ante el Atheltic (2-1). En estos partidos el rival fue un grande, pero el juego no estuvo a la altura.

Rival pequeño, juego pobre

Todo lo contrario sucedió en otros encuentros en los que, por ejemplo, sí hubo triunfo, pero el juego fue plano y sembró dudas. Y casi siempre ha coincidido ante partidos relativamente sencillos contra rivales inferiores.

Por ejemplo, ante el Kashima en la final de Mundial de Clubes (4-2), el Deportivo de la Coruña (3-2 con remontada in extremis), Sporting de Gijón (2-1 y penalti fallado por Cop), Leganés (3-0), Alavés (1-4), Sporting de Portugal (2-1 también in extremis) o Celta de Vigo (2-1 en la segunda jornada).

En otras ocasiones directamente el Real Madrid no sólo no dio buena imagen, sino que no venció. Como contra Villarreal (1-1), Las Palmas (2-2), Legia de Warsovia (3-3) o Eibar (1-1).

Zidane da la clave

¿Es la motivación el factor clave en todo este panorama? Seguramente sí. Zidane lo dejó ayer entrever al destacar en rueda de prensa tras el partido contra el Sevilla que la clave del duelo fue entrar enchufado.

"No sé si es la mejor parte desde que estoy, pero han sido 45 minutos muy buenos. Hemos tenido tramos con mucha intensidad, hemos trabajado para eso y si encima metes goles al comienzo, es más fácil jugar el resto del partido", comentó el francés ante los medios.