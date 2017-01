Jorge Pérez amenaza con los tribunales si la RFEF no convoca una asamblea de "manera urgente e inmediata"

5/01/2017 - 16:22

El candidato a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Jorge Pérez, ha instado al organismo a que convoque una Asamblea Extraordinaria "de manera urgente e inmediata", amenazando con acudir a los tribunales si esto no ocurre y pensando en la "defensa del fútbol aficionado".

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

"Instamos a la RFEF a que, de manera urgente e inmediata, proceda a la convocatoria de la objeto de las solicitudes de los Asambleístas, y con ello cumpla con sus Estatutos, o en caso contrario, no nos dejaran otra opción que la de acudir a las instancias procedentes al objeto de que proceda conforme a aplicar la ley, en defensa del fútbol aficionado", solicita Pérez en un comunicado.

En dicho texto, el candidato a la presidencia responde a un comunicado de la RFEF del pasado 29 de diciembre, que denunció "deficiencias" en las solicitudes de los 37 asambleístas que firmaron la petición para convocar una Asamblea Extraordinaria -39 a día de hoy-, debido a la falta de copia del DNI en cada una de las solicitudes.

"Es un hecho cierto que la propia RFEF posee todas las copias de los DNI de sus asambleístas, desde que fueron elegidos en el año 2012, por lo que podían, en todo momento, comprobar y acreditar la identidad de todos los asambleístas solicitantes y firmantes de las solicitudes, evitando la molestia de volver a acreditarse", lamenta Pérez, añadiendo que en la normativa de la RFEF "no se establece en apartado alguno la obligación y exigencia de presentar copia del DNI del jugador o club asambleístas que efectúan la solicitud de convocatoria".

"Al respecto de esta acción desde la propia RFEF, dejar constancia de que a esta candidatura no le queda duda alguna de que este requerimiento de la RFEF se produce con el único objetivo de no convocar la Asamblea Extraordinaria y poder dar un destino del 1% distinto al que proponemos, que no es otro que ayudar al fútbol aficionado y en concreto las categorías de 2ª División B y 3ª División", añade el exsecretario general de la RFEF.