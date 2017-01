Alcáraz: "No hemos estado a la altura"

Madrid, 7 ene (EFE).- Lucas Alcáraz, entrenador del Granada, reconoció que su equipo no estuvo "a la altura" en el estadio Santiago Bernabéu, donde recibió un 5-0 del Real Madrid, lamentó las bajas con las que encaró el partido y el haber plasmado en el terreno de juego lo que tenían planeado.

"Veníamos con el potencial bastante mermado y la diferencia entre los dos equipos es bastante grande y no la hemos minimizado porque nos ha faltado acierto y decisión para hacer las cosas que teníamos planeadas hacer", manifestó en rueda de prensa.

"De los partidos me gusta sacar conclusiones objetivas más que sensaciones. Nos tiene que servir para saber que tenemos que tener más determinación en las cosas que hacemos. Este partido era difícil por el rival superior, pero en el siguiente lo será porque no puedes fallar. Hay que tener determinación y no olvidar esto", añadió.

Alcáraz no quiso acusar a sus jugadores de falta de ambición por las facilidades defensivas que dieron al Real Madrid. "El tema de morder cuando el rival es superior a ti y lo manifiesta tan pronto genera impotencia. Hemos terminado con cuatro tarjetas, no se trata de morder. En Primera se trata de más cosas y no hemos estado a la altura que debíamos estar".

Intentó mirar al futuro el técnico de Granada y superar el mal momento. "Jugamos con lo que teníamos. Ante un equipo que tiene mucho más presupuesto me preocupa la fragilidad defensiva en la jornada que viene, hoy quería ganar pero la diferencia con el rival era grande. En Barcelona fuimos compactos, hoy el arranque del partido nos ha penalizado muchísimo".