El Real Madrid copará el 'Once Ideal' de la FIFA

8/01/2017 - 13:45

El Real Madrid copará el 'Once Ideal' de 2016 que ofrece la FIFA a través de los votos de los jugadores profesionales con la más que posible presencia de hasta cinco jugadores: Modric, Marcelo, Sergio Ramos, Kroos y Cristiano Ronaldo, que también es el gran favorito para conquistar el galardón 'The Best', que se entregará por primera vez.

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

Después del buen año de los blancos, que conquistaron tres títulos en 2016, estos cinco futbolistas podrían completar el reconocimiento del fútbol mundial al Real Madrid, cuyos jugadores acudirán este lunes a Zúrich, escenario de la gala organizada por el máximo organismo del fútbol mundial.

Además de los madridistas también estarán en el once el barcelonista Lionel Messi y el atlético Antoine Griezmann, finalistas y candidatos al premio de 'Mejor Jugador' en un equipo que podría tener más miembros de la Liga española tras los 55 nominados que ofreció la FIFA el mes pasado.

Entre ellos, Keylor Navas, Jordi Alba, Carvajal, Godín, Mascherano, Pepe, Piqué, Varane, Busquets, Iniesta, Rakitic, Bale, Benzema, Neymar y Luis Suárez, finalistas para poder acceder a la alineación más competitiva del pasado año para la FIFA.