¿Qué pasa con Rakitic? Luis Enrique le relega al ostracismo en Liga desde el 'Clásico'

Ivan Rakitic se ha quedado sorprendentemente fuera de la convocatoria en el partido trascendental que su equipo jugará este domingo ante el Villarreal perteneciente a la jornada 17 de LaLiga Santander.



El croata no juega en Liga con el Barcelona desde el 'Clásico', 3 de diciembre, donde fue uno de los señalados por su técnico Luis Enrique Martínez. Hoy se ha vuelto a quedar fuera de la lista.

Según informa Mundo Deportivo, Rakitic respeta las decisiones de Luis Enrique, no las discute, aunque le hubiera gustado que en algún momento se las explicara o justificase. Aún así, el medio croata no se rinde y seguirá entrenando para convencer al asturiano.

Rakitic sigue sin entender, aparte de quedarse fuera de las convocatorias, el motivo por el cual siempre es el primer cambio de Luis Enrique. Ante el Athletic en Copa, el croata fue el primer cambio y era uno de los mejores de su equipo. Fue de los pocos que aguantaron el cuerpo a cuerpo, además de ayudar en tareas defensivas y ser la transición entre defensa y ataque.

El pasado verano Rakitic dijo "no" a varias ofertas, concretamente de la Juventus y del Manchester United. "No, gracias, ahora no toca", llegó a decir el croata. Otros como el City o Chelsea siguen de cerca su evolución para el futuro.