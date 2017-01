Piqué vuelve a explotar contra los árbitros: "Cada semana que pasa me da más la razón"

"Hay dos manos de Bruno ¿Mano de Mascherano? Él no tiene intención"

"Sigo pensando lo mismo que pensaba en Bilbao. Ya lo veis vosotros"

"Debemos ser infinitamente superiores a los rivales para ganar"

Piqué protesta al árbitro Iglesias Villanueva una acción durante el Villarreal - Barça. Imagen: EFE

Gerard Piqué, central del FC Barcelona, volvió a cargar contra los árbitros después del Villarreal - Barça (empate a uno) en el que el árbitro, Iglesias Villanueva, tuviera una actuación negativa contra el Barça por un penalti no señalado por mano de Bruno Soriano. Unas declaraciones críticas que no han tenido continuidad en el Barça. Piqué se ha quedado solo en sus comentarios.

Primero Piqué se encaró con Javier Tebas, presidente de LaLiga presente en el palco, mientras salía del campo: "¿Lo has visto? Sí, sí tú", le dijo mientras le señalaba.

Después, en la zona mixta, ratificó sus críticas. "Sigo pensando lo que dije entre semana [en Bilbao]. Totalmente. Creo que cada semana me dan más la razón. Ya lo veis vosotros. No hace falta que me preguntéis vosotros. Es muy claro", dijo al respecto de sus acusaciones en las que dejaba entrever que la competición estaba adulterada para favorecer al Real Madrid.

"Hay dos manos de Bruno. Son muy claras. He visto la de Mascherano también. Pero si empezamos a hablar de intenciones... la intención de uno, la intención de otro... Que no lo analizan todo... no voy a hablar de esto", añadió al respecto de otro posible penalti no pitado, esta vez a favor del Villarreal.

"Que el Comité pierda el tiempo conmigo"

Sobre sus propias palabras y la opción de que Comité Técnico de Árbitros pida una posible sanción, fue también rotundo. "Que las analicen, que pierdan el tiempo en ello. Ya pueden analizar lo que quieran. Están en su derecho", insistió.

Piqué añadió que el Barça había jugado mejor que el Villarreal, pero que por las actuaciones arbitrales, necesitan más que eso para ganar. "Creo que hemos jugado mejor que ellos. Luego hay detalles. Hemos de ser infinitamente superiores al rival para ganar y no ha sido el caso. Hemos sido sólo superiores", reflexionó antes de añadir que la Liga "no la tenemos perdida. Hace falta mejorar cosas".

Por último, y sobre esas acusaciones a Tebas, Piqué no quiso aclarar si era a él, a Tebas, al que se había dirigido. "No ha pasado nada. Al que me dirigía ya sabe quién es. No pasa nada. Ya sabe él quien era. No lo tenéis que saber todo", concluyó.