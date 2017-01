El penalti por mano de Mascherano que Piqué niega porque "no había intencionalidad"

Un remate de Sansone en el 75' acabó en la mano del argentino

Piqué entiende que no debió ser penalti porque no hubo 'intención'

Secuencia de cómo Mascherano bloquea con la mano el disparo de Sansone durante el Villarreal - Barça. Imagen: Movistar Partidazo

Gerard Piqué, defensa del FC Barcelona, cargó con mucha dureza contra el árbitro del partido ante el Villarreal. Lo hizo ratificándose en su opinión de que hay una suerte de conspiración contra el Barça para favorecer al Real Madrid en Liga. "Cada semana que pasa es más evidente", afirmó en zona mixta después de encararse con Tebas en el césped por la actuación del colegiado y antes de afirmar que el penalti de Mascherano no era porque "no había intencionalidad". ¿Qué pasó en esa acción?

Sucedió en el 75', apenas tres minutos después de otro penalti por mano de Bruno Soriano que el árbitro tampoco señaló y que provocó esta reacción de Piqué. El mediocentro desvió un tiro de Messi desde el suelo. El remate se marchó al palo. No fue gol. Debió ser penalti.

Pues bien, sólo 180 segundos más tarde, Sansone lanzó desde la frontal del área un latigazo. La bola iba con potencia, pero terminó frenada en el cuerpo de Mascherano. La repetición demostró que el esférico tocó claramente en la mano de Mascherano quien, mientras se giraba, despegó la extremidad del cuerpo.

¿Fue penalti?

Todo depende de la interpretación. Hay voces arbitrales que afirman que no porque entienden que Mascherano no hace nada para poner ahí la mano y que es involuntario. Que es la pelota la que va a la mano sin que el jugador pueda hacer nada para evitarlo. Fue lo que el propio Mascherano dijo tras el partido y lo que ratificó Piqué.

"Hay dos manos de Bruno. Son muy claras. He visto la de Mascherano también. Pero si empezamos a hablar de intenciones... la intención de uno, la intención de otro... Que no lo analizan todo... no voy a hablar de esto", dijo Piqué.

Otros análisis, sin embargo, entiende que Iglesias Villanueva tuvo que señalar penalti porque el jugador, al darse la vuelta, abre el brazo, no lo deja pegado al cuerpo y, por lo tanto, puede interpretarse que hizo intención de frenar el esférico también con la extremidad.