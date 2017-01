Piqué se queda solo: nadie en el Barça respalda públicamente sus críticas a los árbitros

Luis Enrique: "No estoy para juzgar esto"

Busquets: "Es difícil ser árbitro, cada vez hay más tensión"

Mestre, vicepresidente: "Hay que ayudar a los árbitros"

Luis Enrique, durante el partido ante el Villarreal. Después no quiso hacer sangre de los errores arbitrales. Imagen: EFE

El empate entre el Villarreal y el Barça en el Estadio de la Cerámica quedó en segundo plano tras el encuentro. Gerard Piqué acaparó el protagonismo con sus duras críticas a la actuación del árbitro del encuentro, Iglesias Villanueva. En el campo el jugador se encaró con Tebas (presente en el palco) reclamándole si no había visto el perjuicio a su equipo. Luego, en zona mixta, volvió a incidir en que hay una suerte de conspiración arbitral contra el Barça. Sus palabras, sin embargo, quedaron aisladas en el seno del equipo culé. Dicho de otra forma, sus compañeros, Luis Enrique y los directivos presentes en el estadio no hicieron de caja de resonancia de estas críticas. Piqué se quedó solo en Villarreal.

Luis Enrique fue el primero en restar importancia a lo sucedido. "Desde el banquillo no he visto nada, pero si lo hubiera visto no diría nada. No estoy para juzgar eso", comentó en sala de prensa. Antes, en la 'flash interview' de Barça TV el entrenador no hizo mención alguna a lo ocurrido en las áreas.

Busquets, preguntado por la polémica, también echó un cable a Iglesias Villanueva en la flash interview de Movistar Partidazo. "Es difícil ser árbitro. Los partidos tiene cada vez más tensión y los árbitros tienen que estar mejor preparados. Cada uno lo ve a su manera", analizó en una declaración totalmente opuesta a la que hizo luego Piqué al respecto.

Tampoco quiso hacer sangre Jordi Mestre. El vicepresidente del Barça fue el representante de la directiva culé en el palco de Villarreal. Preguntado por Movistar Partidazo, Mestre abogó por la implantación del vídeo-arbitraje, pero no hizo mención alguna a esa conspiración arbitral de la que hacía referencia Piqué.

"Tengo una ventaja y es que tengo una televisión. Tenemos la ventaja de ver que la de Soriano ha sido una gran parada. En la de Mascherano, el balón va a la mano. Tenemos que dar la opción de equivocarse a los árbitros y hay que intentar darle una salida que es darle los avances tecnológicos precisos. No entiendo por qué en fútbol no podemos hacerlo y no entiendo. Lo propusimos hace meses. La mano de Bruno es voluntaria pero no me ceñiría a un punto en concreto. Defendemos a los árbitros, no es fácil arbitrar y lo que hay que hacer es ayudarles", dijo al respecto.